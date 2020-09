Začátek 2. fáze nákazy koronavirem?

5. 9. 2020 / Miloš Dokulil

Jak jsme „na tom“ na začátku září? Majíce za sebou evidované čtyři dny tohoto měsíce, musíme – žel – konstatovat, že ten stále sledovaný trend dramatičtěji navázal na dlouhodobě zaznamenanou křivku, počínaje teď začátkem května 2020, tj. setrvalý vzestup; tentokrát ovšem krátkodobě mnohem hrozivěji (od 1/9 po 4/9): 504, 659, 679 a zrovna včera skoro osm set (798 [!] nově nakažených za jediný den. (I když podíl hospitalizovaných osob od počátku května se začal snižovat; a od počátku července byl na relativně nemálo nízké úrovni. Ani k úmrtím v důsledku teď sledovaného onemocnění nedocházelo v hrozivých číslech, můžeme-li teď pominout žal pozůstalých; v posledních dvou týdnech denně byl zaznamenán 1 až maximálně 3 případy tohoto možného smutného vyústění nákazy.)

Nenastal tenhle výše zrovna zaznamenaný hrozivý přírůstek nově nakažených na začátku září kupodivu jen vinou rozmanitých zřejmě zvýšených kontaktů navozovaných s každoroční stereotypností právě od 1. září? (A to bez ohledu na: Rouška — nerouška? A otevřené hospody do půlnoci? Anebo taky „bezděky přibalená pamětihodnost“ odněkud z dovolené?)

Připomeňme si, že již zkratka „SARS“ (česky taky třeba ve znění „závažný a akutní syndrom plicní funkční nedostatečnosti“) nemusí být dostatečně jednoznačná pro stávající onemocnění virem „covid-19“. Byly evidovány případy s doprovodnými následky třeba v nervovém systému (s celkovou ochablostí na celé týdny po výchozím vyléčení). Hong-kong hlásil rovněž případ druhotného onemocnění koronavirem po předchozím vyléčení. Pak by tu byl automaticky problém, jak dlouho by byla účinná injekce jako případná ochrana před nákazou. Rovněž je známo, že viry se dokážou snadno modifikovat (takže ta opakovaná nákaza by měla své vysvětlení; i když ne hned obranu proti opětnému ohrožení; již jsem nejen o tom v BL psal).

Navíc ovšem je známo, že některá virózní onemocnění zůstávají omezená jen na určité živočišné druhy (s odlišnými podmínkami ve vztahu k domácím zvířatům vůči těm, co žijí v divočině; jiná ohrožují navíc i člověka, anebo naopak lidé je mohou přenášet na zvířata). Takže třeba vzteklina po masivním očkování psů byla takřka úplně vymýcena i mezi lidmi (až na některá místa v Africe a v Asii, takže stále ještě takto po této nákaze každoročně umírá zhruba 50 000 lidí).

(Teď jsme asi „nakousli“ ne zrovna vyřešené téma.) Kolik jen lidí mezi námi má doma třeba psa či kočku? Přenos viru z člověka na zvíře vyloučen není. Se psy většinou lidé chodí ven tak, že je mívají na šňůře. Kočky se ovšem po večerech vesměs toulají, jak se jim zlíbí. Již jsem četl zprávu o několika psech nakažených koronavirem. (Důležité by mohlo být, do jaké míry bychom si měli preventivně ohlídat před dalším možným zdrojem nákazy své zvířecí miláčky!)

Více významných pracovišť chce co nejdřív poskytnout proti „covidu-19“ účinnou ochrannou látku. Ta by nemusela být dlouhodobě účinná, pokud stávající a nás lidi neblaze postihující virus by se stačil do té míry modifikovat, že by laboratorně připravená protilátka už nemusela být pro potřebnou obranu našich životů funkční.

(Nepoukazujme jen ošidným či sarkastickým „prstem“ na to, že dokonce funkcionáři mající na starost zdraví lidské populace rovněž zvýšenou měrou riskují, že mohou být nakaženi. Vzpomeňme si taky na doktora Li Wen-lianga, který hlásil výskyt choroby již v prosinci 2019, byl nejdřív zřejmě umlčován, a pak – 34-letý – na tuto epidemii sám podlehl.)