Jméno Kennedy už v Massachusetts není zlatým kupónem

3. 9. 2020 / Kristian Vagenknecht

Tyto volby však byly testem ještě další záležitosti, a to síly jména Kennedy v Massachusetts; až do úterý měl tento politický rod ve svém domovském státě na kontě 26 volebních vítězství a žádnou prohru. Teď ale zazvonil zvonec a této dynastii je konec. Anthony Zurcher z BBC to okomentoval: „Jméno Kennedy vám sice v Massachusetts určitě pořád otevírá nejedny dveře, ale už to není ten zlatý kupón, pokud jde o volby.“

Kennedy totiž právě na své jméno hodně sázel. Jak jsem popsal už v minulém článku, od Markeyho se názorově příliš nelišil, v Senátu by patrně hlasoval stejně jako on. Výrazný rozdíl bylo možno spatřovat jen v tom, že Markey je ve svých názorech konzistentnější.

Kennedy se tedy snažil vykreslit jako kandidát generační obměny, tj. že jako mladší politik vlije do Senátu novou krev. Jestli tohle ale na někoho nezabralo, tak právě na mladé voliče. Právě o ty se senátor Ed Markey totiž opíral, 74letého senátora dokonce podporovalo 70 procent voličů ve věkové skupině 18 až 29 let.

Markey ve svém vítězném projevu, kde mluvil především o ekonomické, rasové a environmentální spravedlnosti, uvedl: „Naše hnutí je plné mladých lidí, kteří se nebojí ozvat ani si případně udělat nepřátele. A dnešní vítězství patří právě těmto mladým lidem a jejich vizi.“

Těmto voličům, kteří podporují politiky, jako jsou Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez nebo Elizabeth Warren, totiž imponují Markeyho konzistentní progresivní ideály, nikoli Kennedyho nízký věk nebo to, že má za jménem číslovku.

Nutno ale dodat, že favoritem tohoto klání byl od počátku právě Joe Kennedy III., který svou kampaň oznámil loni v září a v průzkumech ještě v první polovině tohoto roku výrazně vedl, třeba i o šestnáct procentních bodů. Avšak Markeymu se díky skvělé kampani a debatám povedlo v srpnu tento poměr preferencí úplně otočit.

V posledních dnech proto bylo vidět, jak se Kennedy pod tlakem průzkumů snažil upravit svou nefunkční taktiku a začal Markeyho obviňovat z toho, že jeho fanoušci na sociálních sítích verbálně útočí na jeho rodinu. Hra na citlivou notu ovšem Kennedymu moc nevyšla, v tomto státě spíše působila do jisté míry až komicky. Jak totiž řekl komentátor Ryan Grim z webu The Intercept: „Pokud víte něco o lidech v Massachusetts, tak to, že to nejsou ti nejzdvořilejší lidé v USA. A pokud vám vadí, že tu někteří politici mají takové drsné podporovatele, tak byste měli vědět, že tohle jsou právě ti jediní politici, co v Massachusetts nějaké podporovatele mají.“

Asi nejlepší a nejvtipnější moment z jejich debat byl přitom ten, kde Markey Kennedyho osočoval, že jeho rodina proti němu financuje negativní kampaň, a to navíc dost možná za peníze z těžby fosilních paliv, ke kterým Kennedyho otec přišel, když byl sám ještě kongresmanem. Kennedy pak vcelku zmateně opakoval, že o tom nic neví, ale Markey ho dál plísnil: „Řekni teď svému otci, určitě se dívá, že nechceš, aby proti mně financoval negativní reklamy. Řekl jsi mu to už?“ (odkaz ZDE)

Ed Markey si nyní svým vítězstvím v primárkách zajistil nový šestiletý mandát senátora Spojených států amerických. Naproti tomu Joe Kennedy III. v Kongresu pro tuto chvíli končí, jelikož se navíc rozhodl neobhajovat mandát ve svém 4. volební distriktu v Massachusetts, kde je nyní už čtvrté volební období kongresmanem ve Sněmovně reprezentantů.

