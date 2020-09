Bělorusko: V neděli se opět konaly obrovské protesty

6. 9. 2020

"Většina lidí nevěří těm u moci. Odmítají výsledek voleb z 9. srpna. Mnoho lidí si myslelo, že po prvním týdnu protesty skončí. Neskončily," říká Barys Gorecký z běloruské asociace novinářů. Dodává: "Jsme optimisty. Budeme pokračovat."









Pořádková policie hermeticky uzavřela centrum Minsku. Maskovaní policisté zatkli a mlátili několik demonstrantů a odtáhli je do policejních antonů. Nejméně jednu osobu odvezla sanitka.Avšak nic nenaznačovalo že brutální taktika Lukašenkova režimu zabírá. Demonstrace už pokračují měsíc neztenčenou silou.Gorecký uvedl, že menší demonstrace se nyní konají každý den. Obyvatelé se shromažďují na dvorech a v činžácích a vyjadřují svůj hněv proti Lukašenkovi. Gorecký dodal, že se režim stále ještě zaměřuje na novináře, tři byli zatčeni v sobotu. Jeden dosud nebyl propuštěn.Minulý týden maskovaná policie zaútočila na jednu školu a na jazykovou univerzitu v Minsku. Zatýkala tam studenty, kteří se vrátili pro začátek semestru. Většina byla později propuštěna.Ti, kdo se v neděli 6. září účastnili Pochodu jednoty, nesli červenobílé vlajky, symbol odporu proti Lukašenkovi. Skandovali "Lukašenko - do policejního antonu!" "Lukašenko - na vězeňský záchod!" "Tribunál!" "Tohle je naše město!""Sponzor našeho státního svátku - Putišenko" zněl nápis na jednom transparentu. Dav vtipkoval, zda se Lukašenko objeví zase jako minulý týden se samopalem.Lukašenko z protestů obviňuje Západ a lživě tvrdí, že se na hranicích Běloruska shromažďují vojska NATO. Má cestovat do Moskvy na rozhovory s Putinem. Mluví s ním často telefonicky.Kreml už dlouho považuje Lukašenka za frustrujícího partnera, ale zřejmě se rozhodl ho podpořit a nedovolit, aby ho demonstranti svrhli.Ve snaze podlézat Moskvě vydal Lukašenko falešnou nahrávku, která tvrdí, že je to rozhovor tajných služeb Německa a Polska, v němž Německo přiznává, že "zfalšovalo" důkazy, že ruský opoziční politik Alexej Navalnyj byl otráven novičokem.Podrobnosti v angličtině ZDE