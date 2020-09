Až pětatřicet procent vrcholných sportovců na Penn State University v USA nakažených koronavirem trpí zánětem srdečních svalů

4. 9. 2020

Ze skenů MRI srdce vyplynulo, že až třetina amerických atletů z tamější tzv. Velké Desítky vrcholných sportovců, kteří testovali pozitivně na koronavirus, onemocnělo myokarditidou, zánětem srdečních svalů, který může vést k úmrtí, pokud zůstane neléčen. Uvedl to Wayne Sebastianelli, šéf atletického zdravotnictví na Penn State University."Když jsme se podívali na naše sportovce, kteří jsou Covid-pozitivní, ať už mají či nemají příznaky, přibližně u 30-35 procent z nich vznikl zánět jejich srdečních svalů," řekl Sebastianelli. "A my opravdu v této situaci nevíme, co si s tím máme počít. Je to teprve rané stádium infekce. Vedlo to k odložení sportovních akcí.""Nevíme, jak dlouho to bude trvat. Prostřednictvím MRI skenů srdce jsme však zaznamenali tak vysokou míru zánětů srdečních svalů - jak u pacientů s příznaky i u bezpříznakových pacientů - že je to nesmírně znepokojující.Zdroj v angličtině ZDE