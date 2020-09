Příští frontou indicko-čínského konfliktu může být Thajský průplav

4. 9. 2020

Indie posiluje obranu ostrovů a Peking usiluje o rychlejší cestu do Indického oceánu, napsal Salvatore Babones.

Zapomeňte na novou studenou válku v Pacifiku, mezi Spojenými státy a Čínou. Mezi Indií a Čínou již probíhá mnohem žhavější válka ve sporných Himálajích, která zabila nejméně 20 lidí. Na moři se Čína snaží obklíčit Indii sérií aliancí a námořních základen známých jako šňůry perel. Nejzranitelnějším místem čínské strategie ovládnutí Indického oceánu - a tedy Indie - je Malacký průliv dělící Singapur od Sumatry, jímž prochází tolik námořní dopravy, že je jak životně důležitý pro čínský námořní obchod, tak představuje hlavní přístupovou trasu čínského námořnictva do Jižní Asie a dále na západ. Pokud jde o čínskou rivalitu s Indií - a její strategické ambice v Africe, na Blízkém východě, ve Středomoří a dále - cokoliv, co omezuje závislost na jednom úzkém hrdle mezi potenciálně nepřátelskými mocnostmi je životně důležité.

Zde se otevírá nejambicióznější ze všech infrastrukturních projektů Pekingu: Průplav vedený přes šíji Kra v Thajsku, nejužší bod Malajského poloostrova, který by otevřel druhou námořní trasu z Číny do Indického oceánu. To by umožnilo čínskému námořnictvu rychle přesouvat lodě mezi nově budovanými základnami v Jihočínském moři a Indickým oceánem bez nutnosti cestovat více jak 700 námořních mil na jih kolem Malajsie. Z Thajského průplavu by to pro Čínu udělalo klíčové aktivum - a potenciální smyčku kolem thajského krku na jihu. Pokud Thajsko umožní Číně investovat až 30 miliard dolarů do průplavu, může zjistit, že s ním spojených nitek se už nezbaví.

Zdá se, že dlouho kontroverzní průplav nyní v thajské politické elitě získal širokou podporu, přičemž parlamentní výbor předloží doporučí ještě tento měsíc. Thajsko se silně orientuje na Čínu od roku 2014, kdy USA odmítly uznat vojenský převrat.

Není nepředstavitelné, že by Čína podpořila hnutí za nezávislost jižního Thajska a zmocnila se kontroly nad průplavem - podobně, jako kdysi USA pomohly odštěpit od Kolumbie Panamu.

Pro USA, jejich spojence a dokonce i pro Indii představuje Thajský Průplav minimální nebezpečí. Indie může (i když nákladně) čelit čínskému expanzionismu rozšířením domácích předsunutých základen na Andamanech a Nikobarech. Skutečný důvod ke znepokojení spočívá v tom, že by průplav ještě více podkopal nezávislost chudých jihoasijských zemí jako Myanmar a Kambodža, které mají poměrně slabé občanské společnosti snadno zranitelné čínským vměšováním. A naprosto ohrožuje Thajsko. Malacký průliv byl pro Singapur požehnáním jen proto, že měl otevřenou ekonomiku relativně nezávislou na vnějším vměšování. Thajsko by mělo nastudovat tuto lekci, než Číně nastaví krk.

Podrobnosti v angličtině: ZDE