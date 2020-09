Boris Johnson: Dohoda o brexitu byla vždycky nesmyslná

8. 9. 2020





Porušení parlamentnem schválené mezinárodní dohody vážně otřese britskou pověstí ve světě. Jestliže je Johnson šmahem ochoten porušit uzavřenou mezinárodní dohodu, jaký má smysl s ním vyjednávat o čemkoliv - je pravpodobné, že cokoliv dohodnutého Johnson okamžitě zase poruší.





Ekonomický komentátor komerční televize ITV Robert Peston, který - velmi sporně - pravidelně naslouchá názorům Johnsonova Rasputina, dalšího šílence, "poradce" Dominica Cummingse, a pak šíří jeho názory bez uvedení zdroje, argumentuje ve svém pondělním sloupku, že Cummings (a pod jeho vlivem Johnson - Cummings je silnější než Johnson!) chce mít možnost obrovským způsobem ze státních prostředků dotovat vybraná průmyslová odvětví, což EU nemůže dovolit, protože by to byla nekalá soutěž. Cummings má představu, že by se Británie měla stát vůdčím pionýrem v oblasti IT, protože země, které jsou technologicky inovátory, jsou schopny ovládat druhé - tak, jak to Británie činila v 19. století během průmyslové revoluce. Potíž je, že nedojde-li mezi Británií a EU k obchodní dohodě a dojde-li mezi nimi ke konfliktu, bude to mít opravdu katastrofální dopad na britskou ekonomiku, už tak vážně oslabenou covidem.







Ovšem Cummings a Johnson mají velikášské představy o slavné budoucnosti Británie jako globální velmoci v oboru IT, poté, co do tohoto odvětví napumpují obrovské státní prostředky. Krach ekonomiky po divokém brexitu prý stojí za tuto chiméru - rozsáhlé státní dotace do IT založí prý budoucí obrovskou prosperitu Británie - tvrdí podle Cummingse Robert Peston.