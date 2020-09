Požár v řeckém táboře Moria: Co dál?

14. 9. 2020

Minulý týden úřady potvrdily první případ Covidu-19 v táboře a reagovaly uvalením přísného uzamčení, v jehož rámci byl zakázán příchod a odchod z tábora. Od prvního uzamčení tábora kvůli pandemii letos v březnu úřady neposkytly potřebný přístup ke zdravotnictví, k hygienickým výrobkům, tekoucí vodě a k testování.Karanténní omezení kvůli Covidu-19 byla pro běžné obyvatelstva Řecka zrušena v květnu.Po požáru v táboře Moria řecká vláda zpočátku obvinila z jeho založení migranty. Požadovala plán, aby byli migrantu uvězněni v uzavřených budovách na ostrově.Příčina požáru se vyšetřuje.Tisíce nyní nyní přespávají pod širým nebem v kopcích kolem tábora Moria nebo na silnicích, napětí mezi místními obyvateli, žadateli o azyl a policií se stupňuje. Podle mediálních zpráv se u tábora Moria shromažďují ultrapravicoví násilníci. Bezdomovečtí žadatelé o azyl sdělili organizaci Human Rights Watch, že pořádková policie používá násilí a slzného plynu proti těmto bezdomovcům.Požár dokazuje selhání stratgie Evropské unie, jejímž cílem je vytvářet na ostrovech "hotspoty", které vedly k uvěznění tisíců lidí na řeckých ostrovech s cílem vrátit je do Turecka, odkud přišli. Některé členské země EU vyjádřily souhlas s přesunutím omezeného počtu žadatelů o azyl z ostrova Lesbos, ale reakce EU zdaleka není adekvátní či jednotná.Vedoucí evropští politikové by měli sdílet odpovědnost za přijetí a podporu žadatelů o azyl. Také řecké úřady by měly zajistit, že respekt pro lidská práva je v ohnisku jejich reakce na tyto požáry. Měly by zabránit používání síly či jazyka, vyvolávajícího násilí, použít vhodné kroky k deeskalaci veškerého rizika násilí a poskytnout péči a ochranu , kterou osoby postižené požárem potřebují a mají na ni právo.Zdroj v angličtině ZDE