Smutný příběh z tureckého vězení

17. 9. 2020

Další mojí spoluvězenkyní, na kterou hodně často myslím, je Hevala Sakine (na první fotce je uprostřed). Sakine je 52 let, 27 let je ve vězení. Byla studentkou informačních technologií (ano, to už se tehdy v Turecku studovalo), když byla odsouzena na doživotí. Na univerzitě se přes kamarády seznámila se členy PKK a byla odsouzena za kontakt a „spolupráci“ s nimi. Dnes by se řeklo za prokurdský aktivismus. Členkou ani bojovnicí nikdy nebyla, píše Markéta Všelichová.



Nádherná holka, vzdělaná, s neskutečným všeobecným přehledem úplně o všem. Ve vězení doučovala všechny spoluvězenkyně, které si nějakým způsobem doplňovaly vzdělání. A byla je schopna doručovat úplně všechno – od matematiky přes biologii a fyziku až po jazyky. Každý, kdo potřeboval napsat žádost nebo poradit s jakoukoliv formalitou, právní záležitostí, obracel se vždycky na Sakine. Samozřejmě vždycky ochotně pomohla.