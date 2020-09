Koronavirus: USA zaznamenaly 198 754 mrtvých

Průběžné zpravodajství

21. 9. 2020

Údaje MZČR o průběhu pandemie v Česku ZDE . 21.9 stoupl počet denních nákaz v ČR o 985 případů na 49 290. (O víkendu jsou počty menší.) Zemřelo 502 osob, 503 osob je v nemocnici.





- Británie se octla "v kritickém okamžiku" ohledně koronaviru, budou v pondělí veřejnost varovat dva hlavní vládní vědci, Chris Whitty a Sir Patrick Vallance. Budou naléhat na občany, aby se chovali co nejopatrněji. Nákaza v Británii roste nyní ve všech věkových skupinách a počet nakažených se zdvojnásobuje každý týden. Whitty a Vallance budou poukazovat na Francii a Španělsko, které zaznamenaly ostrý nárůst infekcí a kde - po určité době - nyní proto stoupá i počet hospitalizací a úmrtí. ZDE







- Brazílie zaznamenala za posledních 24 hodin dalších 16 389 nákaz a 363 úmrtí.

- Americká Centra pro zvládání nemocí (CDC) oznámila dalších 42 561 nákaz, celkový počet nákaz v USA je 6 748 935. Počet úmrtí v USA stoupl o 655 na 198 754. Očekává se, že počet mrtvých dosáhne v USA čísla 200 000 během několika málo dní. Před časem se Trump vyjádřil, že "kdyby počet mrtvých nestoupl nad 100 000, byl by to dobrý výsledek."- Libanon v neděli zaznamenal dalších 1006 nákaz a 11 úmrtí. Pro tuto zemi v krizi je to rekord.