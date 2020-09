USA vyslaly do Sýrie vojáky a obrněná vozidla

23. 9. 2020

Spojené státy rozmístily dodatečné vojáky a obrněné vojáky ve východní Sýrii po řadě střetů s ruskými silami, včetně nedávné srážky vozidel, která zranila čtyři americké vojáky, informuje Lolita C. Baldorová.

Mluvčí CENTCOMu kapitán námořnictva Bill Urban prohlásil, že USA také vyslaly radarové systémy a posílily hlídkové lety stíhaček v regionu, aby lépe chránily americké a koaliční síly.

"Spojené státy neusilují o konflikt s žádným jiným státem v Sýrii, ale budou bránit koaliční síly, pokud to bude nezbytné," prohlásil Urban.

Vysoce postavený americký představitel pod podmínkou anonymity prohlásil, že vysláno bylo šest bojových vozidel pěchoty Bradley a méně než 100 vojáků. Posily jsou podle něj jasným signálem Rusku, aby se vyhnulo dalším nebezpečným a provokativním akcím proti USA a jejich spojencům.

Letos došlo k řadě eskalujících incidentů mezi americkými a ruskými silami v Sýrii. Nejvážnější proběhl v srpnu, když ruské vozidlo (obrněný transportér BTR-82) z boku narazilo do lehce obrněného amerického, přičemž zranilo čtyři Američany. V té době také nad Američany přelétaly dva ruské vrtulníky a jeden z nich se nacházel ve vzdálenosti do 20 metrů.

Nasazení amerických obrněných vozidel jako první ohlásila NBC News.

Je to podruhé, co do Sýrie míří vozidla Bradley. Vloni v říjnu byla použita při společných operacích s Syrskými demokratickými silami zaměřenými na porážku zbytků "islámského státu" a ochranu ropných polí.

Podrobnosti v angličtině: ZDE