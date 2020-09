Trump odmítl přislíbit, že prohraje-li volby, odstoupí

25. 9. 2020

Senátor Mitt Romney z Utahu, jediný republikán, který letos hlasoval pro Trumpův impeachment, srovnal situaci s krizí v Evropě. Napsal na Twitteru: "Fundamentální pro demokracii je pokojné předání moci, bez toho je to Bělorusko. Jakýkoliv náznak, že by prezident nerespektoval ústavní zároky je nemyslitelný a nepřijatelný."









V mnoha amerických městech probíhají demonstrace proti dlouho odkládanému rozhodnutí soudní poroty trestně nestíhat policisty, kteří zastřelili ve spánku v posteli doma černošku Breonnu Taylorovou.

Bylo to Trumpovo dosud nejdrsnější a nejděsivější varování, že nemá v úmyslu v listopadu předat moc kandidátu Demokratické strany Joeu Bidenovi. Vyvolalo to obavy z mnoha týdnů chaosu i během inaugurace v lednu 2021, kdy by se mohlo stát, že prezidenty budou jmenováni oba muži.Hillary Clintonová napsala na Twitteru: "Trumpovo odmítnutí přislíbit pokojné předání moci je chováním zoufalce, který se chce stát diktátorem, který by se držel svého úřadu, i kdyby to zničilo naši demokracii. Je to opravdu trapné. Ale protože je to prezident, měli bychom jeho hrozbu vzít vážně."Někteří republikáni, dlouho kritizovaní za to, že umožnili Trumpovi porušovat veškeré politické normy, se ve čtvrtek pokusili ujistit veřejnost, že pokud volby vyhraje Biden, k předání moci dojde.Mitch McConnell, šéf republikánské většiny v Senátu, napsal na Twitteru: "Vítěz voleb 3. listopadu bude inaugurován 20. ledna. Dojde k spořádanému předání moci tak, jak se to děje každé čtyři roky od roku 1792."Lindsey Graha, předseda senátního výboru pro soudnictví, blízký Trumpův spojenec a jeho partner na golfu, řekl v televizi Fox News: "Mohu vás ujistit, že to pokojné bude. Možná dojde k soudním sporům ohledně toho, kdo ty volby vyhrál, ale Nejvyšší soud to rozhodne a pokud republikáni prohrají, ten výsledek přijmeme. Ale potřebujeme plný soud."Graham je klíčovou figurou v kongresovém potvrzovacím procesu pro osobu, kterou do Nejvyššího soudu chce Trump nominovat za zemřelou soudkyni Ruth Bader Ginsburgovou. V posledním roce prezidentství Baracka Obamy argumentovali republikáni, že nominace nového soudce pro Nejvyšší soud od Obamy nemůže být přijata a soudce musí nominovat až po volbách další prezident. Na tento precedens nyní, těsně před volbami, jaksi zapomněli.Podrobnosti v angličtině ZDE