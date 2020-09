Putin ČR fackuje. A ta mu leze někam

25. 9. 2020 / Karel Dolejší

Experti namítají, že už neadekvátní personální pokrytí rozhovorů z ruské strany jasně signalizuje, že Kremlu ve skutečnosti na žádné nápravě nezáleží. To co chce je česká poslušnost a rezignace na samostatné rozhodování v záležitostech, do kterých hodlá Moskva Praze mluvit. A z druhé strany fakt, že česká strana nepřidělila rozhovory s Ruskem ministerstvu zahraničí (v čele s "prozápadním" Petříčkem), ale zmocnil se jich o své vůli Zemanův Hrad, zase ukazuje, že vstřícnost bývalé české gubernie má jednoznačně přednost před hájením vlastních zájmů a suverenity.

Otrava Alekseje Navalného představuje zásadní zlom v německo-ruských, a tím do značné míry i v evropsko-ruských vztazích. Přitom výmluvám Kremlu, jimž vévodí verze, podle níž se Navalnyj novičokem údajně otrávil sám (a dobrovolně si přivodil děsivé svalové křeče, při nichž hrozí zástava dýchání a zástava srdce...), už dávno nikdo nevěří. Berlín - a s ním i Brusel - musí čelit faktu, že Rusko patří ke stejné kategorie "darebáckých států" bezohledně a libovolně vraždících lidi stejně doma i na cizím území, jako je třeba Írán. Lidi, kteří nejsou "teroristé", s nimiž není ve válce a kteří se nedopouštějí násilí.

Jinak řečeno, že pro Moskvu jsou všeliké dohody a mezinárodní právo cárem papíru.

A z toho plyne paradox nemožného Jindrákova úsilí. Praha se prý Jindrákovým prostřednictvím snaží docílit jakýchsi dohod s Ruskem, třebaže je dobře známo, že se Rusko v Evropě chová jako revizionistická mocnost a na žádných dohodách mu nesejde. Že se dokonce často ani neobtěžuje "nepohodlné" dohody vypovídat (i Donald Trump dělá aspoň to), ale prostě je poruší a ignoruje, jakoby nikdy neexistovaly.

ČR má ve skutečnosti jedinou reálnou šanci na uspořádání vztahů s Ruskem. Rozhodně nesmí přistupovat na moskevskou hru na dvoustranná jednání obcházející mezinárodní instituce, ale měla by se v tomto ohledu důsledně opírat o multilaterální fóra - Evropskou unii, OBSE či Severoatlantickou alianci. Tyto instituce nejsou vůči Moskvě v pozici pohrdané exkolonie a ta si proto nemůže vůči nim ani zdaleka tolik dovolovat. A pokud se Moskva bude pokoušet vyhrožovat na jejich půdě, mohou vůči ní podle potřeby jednat i z pozice síly.

Místo aby Česká republika pomáhala vyrábět zbraně, které na ni míří - a iniciativně lezla Rusku někam právě ve chvíli, kdy Putin vysílá "bratrskou pomoc" do Běloruska, jež se chystá spolknout.