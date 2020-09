Nový superenzym žere plasty šestkrát rychleji než dosud

29. 9. 2020

Vědci vytvořili superenzym, který zlikviduje plastové lahve šestkrát rychleji než dosud. Do roku až dvou let ho bude možno používat pro recyklaci plastů.Tento superenzym byl odvozen od bakterií, které si vyvinuly přirozenou schopnost žrát plasty. Umožňuje plnou recyklaci plastových lahví, Vědci ho chtějí sloučit s enzymem, který také rozkládá bavlnu. To by umožnilo recyklovat oděvy, částečně vyrobené z bavlny a částečně z plastů. Dnes se miliony tun takových oděvů buď zakopávají do země nebo pálí.Znečištění prostředí plasty kontaminovalo celou planetu, od Arktidy po nejhlubší ocenány, a dnes je známo, že lidé konzumují a vdechují partikuláty mikroplastů. V současnosti je velmi obtížné rozložit plastové lahve na chemikálie, z nichž se skládají, a vyrábět nové lahve ze starých. Znamená to, že se každoročně vyrábí další obrovské množství plastových lahví z ropy.Nový superenzyme byl vytvořen spojením dvou různých enzymů, které byly oba nalezeny v bakteriích, požírajících plasty, objevených na skládce v Japonsku r. 2016.Podrobnosti v angličtině ZDE