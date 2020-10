Dlouhý covid: důkazy, že nemoc dlouhodobě poškozuje srdce

4. 10. 2020

Nicola Allan, pětačtyřicetiletá učitelka z Liverpoolu vypráví podobný příběh. Dva měsíce poté, co byla diagnostikována s covidem, zjistila, že její srdce začne najednou bít nesmírně rychle. "Zrychlí se to až na 193 tepů za minutu," říká. "Může to být uprostřed noci nebo uprostřed dne. Zblednu jako kus papíru, začnu se třást a musím se opírat o zeď. Dávají mi teď beta blockers, což pomohlo, ale kardiologové nerozumějí, proč se to děje."Oba tyto příběhy ilustrují širší trend - že koronavirus může pacientům dlouho poté, co původní příznaky minuly, vážně poškodit srdce.První informace o tom, že covid-19 je schopen poškodit srdce, přicházely už z původního ohniska nákazy. Peter Liu, hlavní vědec v Ústavu srdce na University of Ottawa, vzpomíná, že dostával o tom emaily od lékařů ve Wuchanu už v lednu a v únoru 2020, a pak o tom psali lékaři z Itálie. Popisovali řadu pacientů na jednotkách intenzivní péče s myokarditidou neboli zánětem srdečního svalu.V březnu se začala objevovat fakta. Z 68 zemřelých pacientů, jimiž se zabývala jedna studie, informovali lékaři, že třetinu těchto úmrtí způsobila kombinace selhání plic i srdce. Ve větší studii zjistili kardiologové v nemocnici Renmin na Wuchanské univerzitě, že z 416 pacientů mělo poškozené srdce jich téměř 20 procent.Nebylo to úplně nečekané, že covid-19 povede ke kardiovaskulárním problémům. Je známo, že i jiné virové infekce, jako Epstein-Barrův virus a Coxsackie virus způsobují poškození srdce a retrospektivní studie také zjistily, že i koronaviry SARS a MERS způsobily některým lidem trvalé srdeční komplikace.Kardiologové svědčí, že covid-19 je jiný, jak kvůli obrovskému množství nakažených osob, do 24. září bylo registrováno více než 32 milionů nákaz, zatímco SARS nakazil jen 8098 osob a MERS jen 2519 lidí, takže poškození srdce je u daleko rozsáhlejšího počtu lidí. Lékaři usuzují, že v některých případech trvalá nemožnost řádně dýchat je zřejmě důsledkem poškození srdce a nikoliv plic.Nyní víme, že se Sars-CoV-S virus dostává do srdce prostřednictvím enzymů ACE2 a TMPRSS2, což jsou biologické klíče, jimiž proniká do lidských buněk. Protože jsou tyto enzymy přítomné v celém lidském těle, v plicích, v srdci, v ledvinách, v játrech, ve střevech i v mozku, to umožňuje viru šířit se ve všech orgánech.U mužů je míra kolujícího enzymu ACE2 vyšší než u žen, a proto jsou muži více ohroženi srdečními problémy covidu-19.Virus dokáže poškozovat srdce různými způsoby, buď přímo invazí do buněk srdce, které zničí, anebo vyvoláním zánětlivé reakce, která funkci srdce ochromí. Tlak působený virem na organismus může vyvolat přehnanou reakci nervového systému, což oslabí srdeční sval. Když vědci v Gladstone Instutites v San Francisku přidali virus k buňkám lidského srdce vypěstovaným v laboratoři, byli šokováni, když viděli rozsah ničení. Dlouhá svalová vlákna srdce, která umožňují srdci tlouci, byla rozkouskována na fragmenty. Bylo to také zaznamenáno při pitvě řady pacientů zemřelých na covid-19.Ne všichni pacienti hospitalizovaní s covidem-19 utrpí poškození srdce. Obětí je asi třetina pacientů a pro kardiology je důležité snažit se pochopit, kdo se uzdraví a kdo ne. Nejzranitelnější jsou přirozeně lidé, kteří už měli před nákazou srdeční problémy, a lidé s nemocemi ledvin či jater. Významným faktorem je také pacientova imunitní reakce a výše původní virální nálože, jíž jsou vystaveni.Lékaři doufají, že v nadcházející druhé vlně nákazy koronavirem budou získané znalosti umožňovat do určité míry neutralizaci poškozování srdce. Stále častěji se používají steroidy k oslabení zánětu srdce a antivirové léky jako remdesivir jsou používány k snížení virové nálože.Jenže v posledních měsících přicházejí informace, které jsou pro kardiology velmi znepokojující - že ohroženi jsou i lidé, kteří zpočátku nemají žádné příznaky nákazy nebo jen mírné.7. srpna zkolaboval Michael Ojo, 27, profesionální basketballový hráč srbského klubu Črvena zvezda, při tréninku, utrpěl infarkt a zemřel. Testoval pozitivně na koronavirus začátkem července. Jeho smrt je zvlášť záhadná, protože se mezitím z koronaviru zcela uzdravil. Jeho podrobná zdravotní prohlídka 5. srpna potvrdila, že je stoprocentně zdravý.Němečtí vědci ve Frankfurtu v létě publikovali důležitou studii, která provedla skeny MRI srdce stovky pacientů, kteří se nakazili virem v březnu a od té doby se uzdravili. Šlo o relativně mladé lidi - jejich průměrný věk byl 49 a mnoho z nich mělo jen mírné příznaky koronavioru. Ze skenů vyplynulo, že u 78 z těchto 100 pacientů došlo k nenormálním strukturním změnám srdce. Zda tyto problémy přetrvají, nikdo zatím neví.Od té doby přišly další důkazy z Ohio State University, že u atletů nakažených koronavirem přetrvává zánět srdce. Ve většíně případů tyto problémy po několika týdnech mizí, ne ale ve všech. Skutečnost, že lidé mají skryté, dlouhodobé srdeční problémy, je znepokojující. V případě pacientů z Frankturtu to tito lidé vůbec nevěděli.Zjištění z Ohia mají dopad na svět sportu. Šéfové sportovních týmů na amerických univerzitách nyní oznámili, že se všichni atleti, kteří měli v minulosti pozitivní test na koronavirus, budou muset podrobovat specifickým srdečním testům. Když existuje totiž zánět srdce, existuje pravděpodobnost nenormálních srdečních rytmů a v málo případech i náhlé smrti. Riziko náhlé smrti je vyšší u atletů dělajících usilovná cvičení. Pro atlety, kteří utrpí myokardiálním zánětem, se doporučuje odpočinek na čtvrt roku.Kompletní článek v angličtině ZDE