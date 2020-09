Rozhovor Britských listů 320. Jak ČR přispěla k proměně EU v opravdové monstrum

22. 9. 2020









(for English, scroll below)







"Slyšeli jsme o zkušenostech řady lidí, kteří žijí v uprchlickém táboře o tom, že jsou biti jenom za to, že jsou."







"Ti lidé v Morii žijí ve strašlivých podmínkách. Čekají mnoho hodin na toaletu, na sprchu, na jídlo, na vodu. Nemají přístup k lékařské pomoci. Ty zprávy dětských psychologů a psychiatrů, kteří tam jezdí pomáhat, tak mluví o tom, že sedmileté děti se sebepoškozují. Což je něco nepředstavitelného. A o tom všichni vědí. O tom vědí politici v Evropské unii, i v České republice, o tom vědí všichni všude."







"My jsme se posunuli k tomu, že mluvíme pouze o pomoci nedoprovázeným nezletilým dětem. My jsme úplně přestali hovořit o rodinách s dětmi. My jsme přestali hovořit o tom, že v Morii, tam jsou 4000 nezletilých dětí v rodinách. Jsou tam staří lidé. Jsou tam rodiče, kteří ztratili své děti po cestě. Prožili neuvěřitelná traumata. A o těch se vůbec nemluví."







"Kdybychom před deseti lety viděli čtyřicet patnáctiletých kluků, jak někde kempují, tak si řekneme, no tak si je rozebereme a pomůžeme jim, protože je nemůžeme nechat takhle, musejí chodit do školy, mít nějakou komunitu, musí být ve společnosti, vzdělávat se. A dneska - ne. Dneska řekneme, že to je bezpečnostní riziko."







Bohumil Kartous, který navštívil letos v březnu uprchlický tábor na řeckém ostrově Chios, hovoří o šokujícím zanedbání uprchlického problému Evropskou unií, jejíž nečinnost v této věci je do značné míry důsledkem nátlaku zemi visegrádské čtyřky, s Dalimilem Petrilákem, analytikem z organizace Pomáháme lidem na útěku. Rozhovor se vysílá na Regionální televizi, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od středy 23. září 2020.







How the Czech Republic has contributed to making the EU a real monster







"We have heard from a number of people living in the Greek refugee camp that they are being beaten simply for existing."





"The people in Moria live under horrifying circumstances. They are forced to wait for many hours to be able to access a toilet, a shower, food, water. They have no access to medical help. The child psychiatrists and child psychologists who go there to help report that seven-year old children do self-harm to themselves. This is absolutely horrifying. Everyone knows this. European Union politicians know this. Czech politicians know this. No one moves a finger."







"If, ten years ago, we saw forty fifteen-year-old boys sleeping in the forest, we would have said to each other, let us share them and let us help them because we cannot abandon them, they must attend school, they must be within a community, they must be in society, they must be educated. And today - no. Today, we say that they are 'a security risk'".







"We have moved so far that we now only talk about helping unaccompanied minors. But we have absolutely stopped talking about families with children. In Moria, there are 4000 minors in families. There are old people there. There are parents who have lost their children on their way.They have undertaken the journey without their children and have undergone incredible trauma. No one talks about these people."







Bohumil Kartous, who visited a refugee camp on the Greek island of Chios in March of this year, talks about the shocking neglect of the refugee problem by the European Union, whose inactivity in this respect, is to a large extent the result of the pressure of the East Central European countries, to Dalimil Petrilák, an analyst from the Czech organisation "We help people on the run". The interview is broadcast by the Czech cable TV station Regionalnitelevize.cz from Wednesday 23rd September 2020.