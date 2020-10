Podpálený dům a Program antibabiš

22. 10. 2020 / Jiří Hlavenka

Nezapomeňme prosím nikdy na to, že tento požár nevznikl bleskem z letní oblohy. Náš dům byl podpálen, podpálil jej žhář a má jméno. Jmenuje se Andrej Babiš - ten který to tu všechno řídí a vede, který na sebe urval veškeré rozhodovací pravomoci. Ten, který měl před měsícem a půl k dispozici jasnou analýzu, jak to dopadne, pokud nespustí přísná opatření už někdy od září - a nespustil ho, protože nechtěl prohrát ve volbách. A dopadlo to.

Před rokem jsem hovořil v rozhlase o povaze této osoby a uvedl jsem - trochu v afektu - že je to typ člověka, který pro svou osobní záchranu nemá nejmenší problém polít celou zemi napalmem a zapálit ji. Pak jsem si říkal, jestli jsem to nepřehnal. Dnes vidím, že nikoli.

Málokdy lze vztáhnout odpovědnost na jednoho člověka, ale tady to platí stoprocentně. Z vlády jsou dávno vyházeni ti, kteří projevovali nějakou míru samostatnosti; zbyli tam jen ti, kteří se jej bojí jako zlého čaroděje a kteří bez přemýšlení splní každý jeho rozkaz. To, co tu máme, je jen a pouze jeho dílo.



Mějme to na paměti, když do nás budou stranická a spřátelená média hrnout pod tlakem sdělení typu "vláda statečně a hrdinně bojuje se zlou epidemií".



(Abych upřesnil pro puntičkáře: I při včasných a správných opatřeních by druhá vlna přišla, to je jasné. Ale byla by 4-5x nižší, tedy zvládnutelná a zvládaná tak jako v západoevropských zemích, s násobně nižšími ztrátami životů, bez (dnes zřejmě nezbytného) totálního lockdownu, který způsobí obří škody na ekonomice A NA ŽIVOTECH. Nebyl by to nekontrolovatelný požár domu, kdy musí jít k zemi i okolní budovy, ale doutnající ohnisko pod kontrolou.)



Rozměr toho, jak strašlivě nejhorší jsme na světě, je v obrázku. I Trumpa jsme trumfli pětinásobně!



Druhé téma souvisí s prvním. Diskutuje se, zda domácí politická opozice nemá jen "program Antibabiš" a zda tedy není jejím hlavním cílem ho ve volbách sundat a odstranit od vládnutí. Opozice říká - nikoli, máme pozitivní program na obnovu a rozvoj země.



Pravdou je, že platí obojí. Ke splnění pozitivního programu je podmínkou nutnou odstavení Babiše od vládnutí. I spoluvládnutí s ním je nemožné - to vidíme v přímém přenosu. Jeho úplné odstavení od vládnutí je nutný první krok. Až po něm následují další, ty pozitivní. Neuděláme-li nutný první krok, neuděláme ten druhý až tisící. Nedosáhneme vůbec ničeho.

Toto píšu v souvislosti s předvolebními koalicemi. Jak té diskutované naší, tedy pirátské, se STANem, tak i případné druhé (ODS-KDU-TOP).



SAMOZŘEJMĚ že předvolební koalice všechny bolí. Všechny jsou bolavé a nepříjemné, protože trochu popírají smysl stranictví, tedy "různé strany pro různé lidi". Řekněme si na rovinu: ŽÁDNÁ předvolební koalice není příjemná pro žádnou z partnerských stran.



Ale přesto: jsou to pouze koalice, tedy spojenectví. Není to sloučení stran, je to pouze dohoda o společném postupu, jen a pouze na dané volební období. I ve velké válce (použiji trošku nefér přirovnání, promiňte) se ustanovila koalice zemí, které spolu jinak neměly nic společného, které byly dokonce v přímém světonázorovém rozporu. Koalice je ÚČELOVÉ spojenectví, nebojme se toho slova - pokud je zde takový volební systém, že koalice dosáhne dramaticky více mandátů než je součet při samostatných postupech, pak ano, proto ty koalice děláme (samozřejmostí je ovšem nutná shoda na základních demokratických hodnotách, tedy nutný základ). My jsme si tento volební systém nevymysleli a teď jej změnit nemůžeme. Není třeba se za toto stydět.



Dá se Babiš odstavit i bez koalic? Možná ano, ale nikdo to neví. Proč volit méně účinný a riskantnější postup, když je k dispozici více účinný a jistější?