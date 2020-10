Koronavirus: Imunita lidí nakažených koronavirem poklesla

Průběžné zpravodajství:

27. 10. 2020

- Počet lidí v Anglii s protilátkami proti koronaviru ve svém organismu. Ze studiee React-2,která zkoumala protilátky u 100 000 lidí a byla v Británii zveřejněna v srpmnu, vyplunulo, že asi 6 procent obyvatel Anglie mělo v krvi proti koronaviru protilátky. Z opakované studie provedené od 15. do 28 září 2020 vyplynulo, že protilátky proti koronaviru už má jen 4,4 procent Angličanů. Hrozí tedy nakažení koronavirem napodruhé. Problém je, že imunita vůči koronavirům, mnoho z nichž vyvolává běžnou chřipku, není příliš trvalá, upozorňují britští epidemiologové. ZDE - Podstatné počty lidí na světě jsou přesvědčeny, že covid-19 byl vytvořen úmyslně, že usmrtil daleko méně lidí, než o kolika informují média, že je to hoax a že ve skutečnosti neexistuje. Lidé jsou také velmi skeptičtí ohledně očkování proti koronaviru. Naproti tomu, jak informoval v pondělí britských rozhlas, na sociálních sítích se šíří falešné zprávy, že britští lékaři pod záminkou očkování proti chřipce záměrně lidi očkují koronavirem, aby zemřeli.

- Počty úmrtí na koronavirus v USA stouply za posledních 14 dní o 10 procent, z 721 mrtvých na 794 mrtvých v neděli. Nově registrované infekce stoupají v 47 státech a úmrtí stoupají v 34 státech. Univerzita ve Washingtonu předpovídá pro USA 386 000 mrtvých do 1. února 2021. V pátek a v sobotu zaznamenaly USA v obou dnech více než 80 000 nových nákaz.









Předchozí průběžné zpravodajství ZDE

- Hotely v Británii, postižené koronavirovou pandemií, se zotaví až za čtyři roky, konstatuje studie.- V severní Itálii se konají protesty proti nové koronavirové karanténě. Italská vláda rozhodla, že po dobu nadcházejících 30 dnů musejí být bary, kavárny a restaurace uzavřeny v 18 hodin. Vzhledem k tomu, že Italové nechodí na večeří dřív než v půl osmé večer, zákaz drasticky omezí příjem restaurací, i když prodej přes ulici může pokračovat až do půlnoci. Nová opatření byla oznámena v neděli poté, co Itálie celkem zaregistrovala více než půl milionu infekcí od začátku pandemie.- Německu hrozí, že ztratí kontrolu nad pandemií, varovala Angela Merkelová.- Jednotky intenzivní péče v Belgii budou za čtrnáct dní zahlceny, jestliže bude pokračovat současná míra infekcí.- Italové byli varováni, aby necestovali do jiných evropských zemí, varovalo tamější ministerstvo zahraničí. Mohli by uvíznout v zahraničí, pokud bude nutno zakázat cestování.