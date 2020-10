Pět let po Alanu Kurdim se to stalo znovu: Dvě malé děti utonuly v úterý v kanálu La Manche

27. 10. 2020













Pět let poté, co moře vyplavilo na pláž v Turecku mrtvolu batolete Alana Kurdiho, se to stalo znovu. Dvě malé děti utonoly v úterý v kanále La Manche.

"Našli jsme mnoho obětí," říká zdravotník Roch Joly. "Byly tu čtyři akutní, krizové případy. Tři z nich zemřeli při příjezdu do nemocnice. Oběti byly odvezeny do nemocnic v Calais a v Dunkirku. Další oběť, odvezená vrtulníkem, zemřela po příletu do nemocnice v Calais. Ostatní trpí podchlazením.





Lord Alf Dubs: Dnešní tragická ztráta životů v kanálu La Manche, včetně dětí, je srdcervoucí. Tato úmrtí jsou důsledkem rostoucího zoufalství uprchlíků, jak se uzavírají jejich legální cesty do bezpečí. Bez legální možnosti žádat o azyl jsou jejich cesty stále nebezpečnější a jediný prospěch z toho mají pašeráci.







V tom, co se stalo v úterý nedaleko pobřeží severní Francie, byla tragická nevyhnutelnost, konstatuje reportér Channel 4 News Paraic O'Brian. Rekordní počty uprchlíků se letos v létě snažily přeplout kanál La Manche do Británie, ale teď přichází zima. Jenže lidé se stále snaží dostat se do Británie. V úterý zemřeli dva dospělí a dvě děti. Poté, co se potopil jejich člun nedaleko Dunkirku.Zemřely dvě děti, ve věku pět a osm let, a muž a žena. Menší dítě spadlo do vody a žena, která zemřela, prý byla matkou tohoto dítěte. Někteří lidé na palubě prý byli z Íránu. Patnáct lidí bylo odvezeno do nemocnice.