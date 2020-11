V Americe nadchází den voleb - uprostřed obav nad ohrožením demokracie

3. 11. 2020





Biden požaduje obnovení tradičního charakteru USA, Trump podpořil taktiku násilného davu



Američané se připravují na volební den, jaký dosud ještě nikdy nezažili, ohrožený hrozbami manipulace a násilí a obav, že hrozí likvidace demokracie samotné.



Do pondělka ve volbách hlasovalo už 94 milionů Američanů. Je to ekvivalent 70 procent volební účasti v roce 2016, a to všechno ještě před dnem samotných voleb.



Jsou to také první americké prezidentské volby, při nichž dosavadní prezident pohrozil, že se pokusí zastavit sčítání hlasů, pokud to bude vypadat, že podle prvních výsledků během volební noci vítězí. Trump také otevřeně podpořil zastrašování, které vůči spoluobčanům páchají jeho stoupenci.





V pondělí byl kolem Bílého domu znovu postaven "nepřekonatelný" plot a v očekávání nepokojů zabednily obchody ve Washingtonu a v centrech jiných velkých měst své výkladní skříně.



Z nejnovějšího průzkumu veřejného mínění vyplývá, že tři čtvrtiny Američanů se obávají možného násilí.



Joe Biden v pondělí konstatoval, že volby jsou "bojem o duši národa". "Je načase, abychom převzali svou demokracii."



Trump vyhrožoval, že Biden se chystá proměnit v důsledku koronavirové pandemie Spojené státy v dystopickou věznici a dovolit "ultralevičáckým násilníkům plenit a pálit".



Strach mezi americkými občany byl znásoben opakovanými Trumpovými hrozbami, že bude považovat všechny hlasy, které nebyly sečteny během volební noci, za nelegitimní. Vyhrožoval, že "půjdeme na to s právníky".



Sčítání volebních lístků normálně při všech amerických prezidentských volbách pokračuje po mnoho dní až týdnů, ale výsledky většinou zveřejňují tiskové kanceláře na základě odhadů z neúplného sčítání. To tentokrát zřejmě nebude možné, protože tak obrovské množství voličů hlasovalo předčasně či poštou.



Vládnou také obavy, že se letos republikáni pokusí násilně ukončit sčítání hlasů fyzickým zastrašováním volebních úředníků tak, jak to udělali na Floridě r. 2000.



Trump podpořil a schválil agresivní jednání svých stoupenců, kteří v Texasu svými vozidly obklopili autobus Bidenovy kampaně, donutili ho, aby náhle zpomalil a způsobili dopravní nehodu. FBI uvedla, že incident vyšetřuje, Trump však násilníky pochválil jako "vlastence" a v pondělí napsal na Twitteru, že "neudělali nic špatného". Doporučil FBI, aby "vyšetřovala levici".



Toto nepřijatelné jednání podpořil na shromáždění na Floridě i republikánský senátor Marco Rubio, který řekl davu: "Strašně se nám líbí to, co udělali." Vedení Republikánské strany zůstává až do poslední chvíle vášnivě loajální vůči Trumpovi. Otázkou je, kolik šéfů Republikánské strany bude ochotno Trumpovy protizákonné excesy tolerovat, až se Trump pokusí zastavit sčítání hlasů.



Konfrontace v Texasu byla jen jednou z řady násilnických akcí Trumpových stoupenců, kteří se snaží rozbíjet Bidenova předvolební shromáždění.,



Volby se konají uprostřed prudkého nárůstu infekcí, zejména v nerozhodných amerických státech. Za poslední týden bylo 36 procent testů v Iowě pozitivních.



Joe Biden má celostátně nad Trumpem solidní a systematický náskok, ale v nerozhodných státech je tento náskok menší.



Součástí předvolební kampaně je také množství dezinformací na sociálních sítích. O víkendu bylo rozšířeno zmanipulované video, které tvrdilo, že si Biden myslí, že je v Minnesotě, i když byl na Floridě. Mělo to potvrdit Trumpovo lživé tvrzení, že je Biden senilní. Twitter toto video v neděli večer zlikvidoval, ale až poté, co ho vidělo více než milion lidí.



