Mladý Rakušan, který v pondělí ve Vídni střílel, podvedl své mentory z deradikalizačního programu

4. 11. 2020





Dvacetiletý Rakušan Kujtim Fejzulai, atentátník z Vídně, kterého policie zastřelila devět minut poté, co začal střílet po lidech na ulici a sedících v kavárničkách ve středu města, úmyslně "podvedl" své mentory z deradikalizačního programu, a předstíral, že se vzdal džihádismu, uvedl rakouský ministr vnitra.



Jeho oběti byli "starší pán, starší paní, mladý náhodný chodec a číšnice", informoval rakouský kancléř Sebastian Kurz, který pochválil odvahu policisty, postřeleného při útoku, který je v kritickém, ale stabilním stavu.

Dvaadvacet lidí bylo zraněno střelbou a bodnými ranami. Tři jsou v kritickém stavu.Útočník byl vyzbrojen automatickou puškou, pistolí a mačetou a měl na sobě falešnou sebevražednou vestu. Pozdě večer v úterý se přihlásil Islámský stát k odpovědnosti za tento útok.Čtrnáct lidí s vazbami na útočníka bylo ve Vídni a v okolí Vídně zadrženo za účelem výslechů. V úterý odpoledne oznámil ministr vnitra, že útočník jednal na vlastní pěst.Útočník se narodil v Mödlingu, na jih od Vídně. Jako teenager se začal silně zajímat o politický islám a nakonec si vypracoval plán, že se přidá k Islámskému státu v Sýrii. Po neúspěšném pokusu přejít hranici do Sýrie byl v září 2018 deportován z Turecka do Rakouska a 25. dubna 2019 byl odsouzen na 22 měsíců do vězení.Vězeňský trest mu byl podle rakouského zákona pro mladistvé suspendován 5. prosince pod podmínkou, že bude trvale pod dohledem sociálních kurátorů a deradikalizačního programu, který funguje pro rakouské ministerstvo spravedlnosti.Ministr vnitra Nehammer řekl v úterý na tiskové konferenci, že se útočnikovi podařilo podvést své sociální kurátory, takže nebyly zaznamenány žádné signály jeho radikalizace. "Vidíme chybu v systému. Předčasně jsme propustili zradikalizovanou osobu," řekl Nehammer.Mladý muž záměrně vytvořil dojem, že se chce zpět integrovat do rakouské společnosti, ale zaměřil se na úsilí systém zničit.Podrobnosti v angličtině ZDE