"Biden vyhrál", hlásí CNN. Fox News tvrdí, že má až 290 hlasů ve volebním kolegiu

7. 11. 2020 / Karel Dolejší

Včera večer si mnoho komentátorů na sociálních sítích začalo otevřeně utahovat z šéfů amerických médií. Argument zněl, že kdyby Trump nyní vedl o tolik co Biden, dávno by ho prohlásila prezidentem. U Bidena tomu ale tak není, protože se bojí Trumpovy slepé zuřivosti.

Za zlom lze považovat dnešní závěr dopočítávání hlasů v Pennsylvánii, kde po sečtení zhruba 99 % hlasů Biden vede o více jak 30 000 hlasů - a je více než zřejmé, že Trump náskok nijak nedožene.

Trump ale přesto odmítá připustit porážku a jak je v americké politice zvykem, pogratulovat protivníkovi a slíbit, že s ním bude pracovat ve prospěch svého dosavadního zaměstnavatele, lidu Spojených států amerických. Namísto toho na večer svolal další nesmyslnou tiskovou konferenci do Pennsylvánie, kde opět přetékal nijak nepodloženými obviněními a konspiračními teoriemi.

Nezbývá než doufat, že poradci Trumpa jen tak brzo nepřesvědčí, aby přestal. Pokud bude takto vyvádět i ve státě Georgia, kde v lednu proběhne druhé kolo senátních voleb, mohou tu dva kandidáti Republikánské strany na exprezidentovo zpochybňování legitimity voleb výrazně doplatit. Při nižší účasti Trumpem ovlivněných voličů by pak ještě Republikáni mohli přece jen nakonec ztratit kontrolu nad Senátem. A to opravdu není jedno.

Dosavadní šéf Senátu Mitch McConnell plánuje, že bude tlačit na prezidenta Bidena, aby do kabinetu místo liberálů nasadil mnohem středovější ministry, než má on sám v úmyslu. Ale pokud Republikáni nezvítězí v lednových senátních volbách v Georgii, McConnell jednoduše ostrouhá mrkvičku.

Trump, který je patologickým narcistou a nezajímá ho ani za mák, co bude s USA, s Republikánskou stranou, s kýmkoliv a čímkoliv kromě vlastního rodinného klanu, by tak ještě mohl na závěr straně, která ho nominovala do Bílého domu, provést mimořádně účinnou medvědí službu.

Byla by to taková pěkná tečka za jeho politickým angažmá - než skončí před soudem za daňové podvody.