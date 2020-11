Biden: "Nyní je čas se sjednotit"

8. 11. 2020

"Slibuji, že budu prezidentem, který nebude rozdělovat, ale sjednocovat," řekl Biden. Přiznal, že Amerika je v současnosti rozervána přehnanou stranickopolitickou nenávistí a napjatými rasovými konflikty po celé zemi. "Umožněme, aby tato zoufalá éra démonizace v Americe skončila - právě teď a tady. Je načase skončit s tvrdou rétorikou. Snížit teplotu. Znovu se začít navzájem vnímat. Znovu si začít navzájem naslouchat," řekl Biden."Máme-li dosáhnout pokroku, musíme přestat jednat se svými oponenty jako s nepřítelem. Nejsme nepřátelé. Jsme Američani. Bible nám říká, že pro všechno existuje daný čas: čas budovat, čas sklízet, čas zasévat. A čas uzdravovat. Teď nastal v Americe čas uzdravování."Zdůraznil, že jeho boj o prezidentský úřad měl naprosto historický význam a poděkoval svým stoupencům, kteří jeho kampaň podpořili, když měla problémy."Jsem hrdý na koalici, kterou jsme vytvořili, nejšírší a nejrozmanitější v historii. Demokraté, republikáni i nezávislí," řekl Biden. "Pokrokoví občané, umírnění občané i konzervativci. Mladí a staří. Lidé z měst, z předměstí i z venkova. Gayové, heterosexuálové, transgenderové osoby. Běloši, hispánci, indiáni. A zejména v době, kdy tato kampaň měla největší problémy, mě podpořila komunita Afroameričanů."Bidenův projev byl stejně jak oslavou jeho vítězství jako uznáním, jak obrovským problémům Amerika nyní čelí. V pátek bylo v USA koronavirem nakaženo rekordních dalších 126 480 lidí. Miliony Američanů stále ještě přicházejí každý měsíc o zaměstnání a klimatická krize se zhoršuje.Biden bude muset zápolit s rozděleným Kongresem, kde demokraté ovládají Sněmovnu reprezentantů a republikáni (zatím) ovládají Senát. (Dva repubklikánští senátoři nezískali padesátiprocentní většinu a budou se muset podrobit druhému kolu hlasování. Pokud by jeden z nich prohrál, Senát by přešel pod kontrolu demokratů.)Biden v sobotu oficiálně ohlásil novou jednotku, která bude plánovat federální akce proti koronavirové pandemii. "V pondělí budu jmenovat skupinu vedoucích vědců a expertů, kteří budou poradci pro přechod k moci, vezmou covidový plán Bidena a Harrisové a promění ho ve strategii akcí, která začne 20. ledna 2021," řekl Biden. "Tento plán bude postaven na pevném základě vědy. Bude vytvořen ze slitování, empatie a znepokojení. Použiju veškeré své energie k potlačení této pandemie."Donald Trump nepřiznal svou porážku a spolu s některými svými poradci tvrdí, že volební výsledky jsou podvodné. Tato tvrzení se nezakládají na faktech. Poté, co bylo oznámeno, že Biden v amerických volbách zvítězil, Trump zveřejnil na Twitteru několik hněvivých výroků, v nichž bez důkazů tvrdil, že volby byly podvod.Podrobnosti v angličtině ZDE