Papež Jan Pavel II. věděl po mnoho let o sexuálních trestných činech amerického preláta. Neudělal nic

11. 11. 2020





Z bezprecedentního interního vatikánského vyšetřování vyplývá, že papež Jan Pavel II. věděl dlouhá léta o sexuálních trestných činech amerického katolického preláta Theodora McCarricka. Namísto aby ho potrestal, podpořil jeho povýšení. McCarrick byl zbaven kněžství až o dvě desetiletí později.



Ohromující interní analýza Vatikánu líčí, jak McCarrick shromažďoval moc a prestiž, přestože existovalo spousta dohadů, a občas i písemných důkazů, o jeho sexuálním zneužívání seminaristů, kněží i teenagerů.

Zpráva, která do určité míry kritizuje i Jana Pavla II., ukazuje, jak američtí biskupové cenzurovali své zprávy ohledně toho, co o McCarrickovi věděli, a zajistili, že jejich zprávy docházely do Vatikánu nepotvrzené důkazy nebo odmítnutelné. V Římě nalezli vysocí církevní hodnostáři nejrůznější argumenty proč věřit "dobrému knězi" a nikoliv jeho obětem.V katolické církvi, která už celou generaci zápolí s krizí sexuálního zneužívání obětí kněžími, tato analýza, obsahující 449 stran, vypracovávaná dva roky, jde dále než veškeré předchozí pokusy citovat jména a odhalit podrobnosti utajování těchto případů. Oběti sexuálního zneužívání takové analýzy dlouho požadují, pro církev jsou velmi nebezpečné, protože mají potenciál zdiskreditovat významné církevní osobnosti, včetně papeže Jana Pavla II., který byl prohlášen r. 2014 světcem.Ve zprávě se uvádí, že Janu Pavlu druhému bylo sděleno v roce 1999, že McCarrick spal s mladými seminaristy, kteří spadali pod jeho správu. Papež nicméně přesto rozhodl McCarricka významně povýšit a jmenovat ho arcibiskupem ve Washingtonu. Prý se nechal Jan Pavel II. přesvědčit McCarrickovým dopisem, v němž se zapřísahal, že "nikdy neměl s nikým sexuální styky".V té době považovala církev kněžský sex s jinými muži za hřích, ale ne za něco tak vážného jako zneužívání dětí. Vysocí činitelé církve si dostatečně neuvědomovali, že dospělí seminaristé mohou být obětí daleko mocnějších církevních hodnostářů, kteří měli vliv na jejich budoucí kariéru.Zpráva chválí papeže Františka, který umožnil řádné vyšetřování tohoto sexuálního zneužívání v roce 2018. Zpráva uvádí, že František před rokem 2017 slyšel, že existovala obvinění, že McCarrick měl sexuální styky s dospělými, ale že je hodnotil a odmítl Jan Pavel II.Podrobnosti v angličtině ZDE