Británie: Boris Johnson riskuje ostrý konflikt s USA svým rozhodnutím porušit mezinárodní právo

10. 11. 2020

O stavu londýnské politiky výmluvně vypovídají i tweety děsivé Johnsonovy ministryně vnitra Priti Patel (tu ze své vlády vyhodila Theresa Mayová, protože Patelová se vydala na vlastní pěst do Izraele a uzavírala tam bez vědomí premiérky jakési soukromé spiknutí s tamějšími neokonzervativci, Johnson ji do své vlády znovu jmenoval (!) Patelová byla obviněna, že tvrdě šikanuje a terorizuje své podřízené na ministerstvu, někteří státní úředníci na protest proti ní ze státní služby odešli, měli dojít k oficiálnímu vyšetřování její šikany, ovšem bylo to zameteno pod koberec, což v důsledku obrovské korupce Johnsonovy vlády nepřekvapuje. Jeden rezignovavší státní úředník Patelovou nicméně žaluje u soudu za neférové vyhození z práce.)







Mimochodem, Patelová je zobrazována v nové verzi televizních Gumáků (The Spitting Image) - právem - jako upír:







After many years of campaigning, I am delighted the Immigration Bill which will end free movement on 31st December has today passed through Parliament.



We are delivering on the will of the British people. pic.twitter.com/pUkio41nTg — Priti Patel (@pritipatel) November 9, 2020

Johnson, přestože tuto mezinárodní smlouvu podepsal, se ji nyní rozhodl roztrhat. Joe Biden je irského původu, považuje se za katolického Ira a nesmírně sympatizuje s katolíky v Severním Irsku. Už v září řekl, respektive napsal na Twitteru velmi jasně, že pokud Johnson mezinárodní dohodu o odchodu Británie z EU poruší, žádná obchodní dohoda USA-Británie nebude podepsána.Teď to znovu zopakoval velmi důrazně americký kongresman Brendan Boyle v Channel 4 News, viz výše.V pondělí britská Horní sněmovna, která má fungovat pro Dolní sněmovnu jako korektiv, v této věci drtivou většinou porazila Johnsonovu vládu. Hlasovala poměrem 433 hlasů vůči 165 pro odstranění všech protizákonných klauzul z Johnsonova zákona o vnitřním trhu.Johnson ovšem reagoval tím, že Dolní sněmovna protizákonné klauzule do tohoto zákona opět včlení. Pozoruhodné je, že Johnsonovi poslanci v Dolní sněmovně, silně připomínající komunistické poslance v posledních letech československé normalizace, neváhali a neváhají znovu schválit ilegální zákon.Patelová na Twitteru jásá, že zliḱvidovala volný pohyb obyvatelstva mezi Evropskou unií a Británií. Je pozoruhodné, do jak velké míruy tito paraziti napodobují praxi někdejších komunistických režimů a otevřeně se radují nad tím, že stavějí novou železnou oponu:



Tito potomci imigrantů ukradli Britům právo volně cestovat po Evropě a pracovat tam:

Same in Hitchin and Harpenden ... pic.twitter.com/JlSEIgxr8v — Richard Scott 🇬🇧🇪🇺🇺🇳🔶 😷🧼🤲🏻 (@RichardAScott) November 10, 2020