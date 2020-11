Milá BBC, proč nejste jako CNN?

16. 11. 2020

"Ya know what? It doesn't matter," says @AndersonCooper.



"I was about to start off tonight telling you about you-know-who and what outrage he's done today, not accepting the results, blah blah blah...it doesn't matter. It's done. He is done. He is the past."#KeepingThemHonest pic.twitter.com/I3npX0LuEZ — Anderson Cooper 360° (@AC360) November 14, 2020





On skončil. Joe Biden, ať je to dobré nebo špatné, je prezidentem a ten je budoucností. Ten je zvoleným prezidentem. Takže začněme dnes večer tím, že budeme hovořit o něm. Dnes CNN a další zpravodajská média vydala předpověď, že až budou všechny hlasy sečteny, Joe Biden zvítězí v Georgii. Získá 306 hlasů volitelů, přesně tentýž počet, který dostal současný prezident v Bílém domě v roce 2016, což on tehdy označil za drtivé vítězství. Neexistují žádné známky, že nové přepočítání hlasů, které dnes začíná v Georgii, nějak pozmění výsledky voleb. Podle zpráv to probíhá hladce, na dvoustranickém základě, navzdory tomu, že státní ministr v Georgii je nyní v covidové karanténě.







V Arizoně byla Trumpova kampaň donucena vzdát se své žaloby, když se náskok Joea Bidena stal nepřekonatelným. V Michiganu soudce odmítl zablokovat certifikaci volebních výsledků v městě Detroit a odhalil jako nesmysl několik tvrzení o podvodech od tamějších pozorovatelů voleb. V Pennsylvánii stáhla právní firma, která se snažila zablokovat vítězství prezidenta Bidena, svou žalobu. Kromě toho, informuje Washington Post, že federální prokurátoři, federální prokurátoři, konkrétně určení ministerstvem spravedlnosti, aby zaznamenávali volební neregulérnosti, napsali svému šéfovi, ministru spravedlnosti Barrovi, že nenašli žádné důkazy podstatnějších neregulérností. To se dneska stalo. Na tom záleží.

Dnes večer Spojené státy zaregistrovaly více koronavirových infekcí než v jakýkoliv jiný den v historii. Lidé se právě teď tísní na přeplněných jednotkách intenzivní péče po celé zemi. Některé jednotky intenzivní péče už nemají další lůžka. Právě teď, dnes večer, leží lidé na jednotkách intenzivní péče a bojují o život. Bojují o každý bolestivý dech, který se jim podaří uskutečnit.







Lidé, kteří tam neměli muset ležet, protože jsme měli víc nosit roušky. My všichni. Včetně mě. Měli jsme víc dodržovat sociální distancování. Měli jsme mít vedoucí politiky v Bílém domě, kteří by to vzali vážně. Na TOMHLE teď záleží. Právě teď je doma kluk, zděšený až k smrti, protože má tátu v nemocnici a neví, jestli ho ještě někdy uvidí. Víte, jaké to je?

No, samozřejmě, podívejte se, prezident Trump je stále ještě prezident. A jeho mluvčí pořád ještě vystupují a snaží se, aby se jim jejich šéf nezačal mstít. Ale nemá smyslu se nad tím rozčilovat. Ono na tom nezáleží. Podívejte se na tohle, ale ono na tom nezáleží.Andereson Cooper: Na tom, co ona říká, absolutně nezáleží. Prostě na tom nezáleží. Můžeme se snažit analyzovat, proč současný obyvatel Bílého domu nechce přiznat porážku, nechce opustit světla ramp, nechce přiznat porážku, tak ho nevychoval jeho přísný otec. Prosím vás. Ono na tom nezáleží.Ono na tom prostě nezáleží. Existuje ale spousta věcí, na nichž ale záleží. Chci mluvit o tom.Nedělali jsme dost. Podívejte se na tento graf. V téhle situaci právě teď jsme. Jsme na čáře, která směřuje skoro úplně přímo rovnou nahoru. Téměř úplně nahoru. Nemohu dnes strávit ani sekundu už znepokojením nad tím, co dospělý člověk, který zcela férově prohrál, není ochoten přijmout. Nejsem připraven akceptovat, že do prvního února může zemřít 400 000 Američanů.Ono nezáleží na tom, že to já nemohu akceptovat. Na tom, co si já myslím, nezáleží. Co já nemohu akceptovat. Je to realita. Jestliže se nezačneme chovat rozumněji.Více než 160 000 nových nákaz dnes. 1306 mrtvých. 1306 lidských bytostí, našich spoluobčanů, našich bližních. Mrtvých. Více jich zemře v tuto hodinu a v nadcházejících hodinách. Illinois dnes dosáhl dalšího rekordu. Více než 15 000 nových nákaz a rekordní počet lidí v nemocnicích. Rekordní počet hospitalizací také po celé zemi. V severozápadním Wisconsinu říká klínika Mayo, že je plná, nejsou to jen jednotky intenzivní péče. Všechna lůžka. Plná. Ředitel jiného nemocničního řetězce měl tuto deprimující informaci:Anderson Cooper: Prezident dnes v Růžové zahradě promluvil o covidu a díky Bohu alespoň konečně o něm řekl něco. Pochválil novou vakcínu, o které mluvíme celý týden, a zdá se, že to je dobrá zpráva. Pokud jde o to, čemu čelí nemocnice, zdravotničtí profesionálové a truchlící rodiny, o tom prezident neřekl nic. Na tom nezáleží. Zdá se, že většina lidí už dávno od něho neočekává útěchu či empatii. Samozřejmě, že lhal o testování, chválil svou vedoucí roli, bla, bla, bla. Nebudu se zabývat podrobnostmi a jeho lžemi, už na nich nezáleží. Odchází. Je minulostí.Samozřejmě, vyhrožoval všem občanům New Yorku, že jim odepře první dávky vakcíny a obviňoval z toho tamějšího guvernéra, budeme s ním hovořit dnes večer. Samozřejmě, on nakonec udělá to, z čeho falešně obviňuje druhé. Skoro vůbec se nezmínil o současném tvrdém nárůstu infekcí a nezmínil se o tom, jak to řešit. Jen před několika týdny, ne že by na tom záleželo, tvrdil, že tohle přesně bude teď dělat Joe Biden.No, uslyšíte o tom. Protože o tom musíte slyšet. Zatímco já tady dnes večer sedím a ani neuvažuju o tom, kolik vdechů dělám, existují v této chvíli tisíce a tisíce lidí, kteří zoufale popadají dech. A my je musíme slyšet. Musíme udělat všechno, co je v našich silách, abychom jim pomohli.Uvědomíme-li si, že Trump říkal, že už o covidu po volbách nikdo mluvit nebude, covid je první priorita Bidenova týmu. Dokáží to zvládnout? To nevím. A jestliže budou lhát a zkreslovat pravdu a dělat chyby jako minulá vláda, budeme o tom informovat pečlivě a agresivně, stejně jako jsme to dělali u tohoto prezidenta a informovali o jeho selháních a lžích. Ale aspoň nově zvolený prezident o covidu mluví. A mluvil o něm po celou dobu.Na tom záleží. Nosit roušku, na tom záleží. Dosavadní prezident dělá všechno, co je v jeho silách, aby jejich úsilí sabotoval, samozřejmě. A bohužel, to je jedna věc, kterou prezident dělá, na níž opravdu záleží. Právě v této chvíli.