Jenomže právě tak to nejspíš nastane u těch, kteří pro předvolební spojenectví jsou a kteří mohou na piráty zanevřít právě tak, jen z opačného důvodu - kteří mohou říkat, že se piráti projevili jako úzkoprsá, sektářská partaj která nemá ráda nikoho kromě sebe samotné...

A nejspíš se skutečně stane, že nějaký, možná i nezanedbatelný počet členů to bude jako opuštění pirátských ideálů vnímat, na stranu zanevře, odejde z ní nebo přestane být aktivní.

To není fráze ani nekritické vnímání vlastní partaje, skutečně tomu tak je.

Možná nejdůležitější otázka ze všech: jsou piráti silní nebo slabí? Jestli platí to první, nemusíme se přece o žádnou "kontaminaci" ze strany možných budoucích spojenců bát. Ustojíme to, dlouhodobě nás to posílí (a je oslabí, dodávám zlomyslně).







Voliči mají rádi vítěze, kteří jsou navíc velkorysí a umějí se z pozice silnějšího podělit. Zejména v dlouhodobé perspektivě může toto opravdu z pirátů udělat stabilně vůdčí politickou sílu v zemi. Ale pokud jsme slabí - ok, pak do toho nechoďme a pracujme další čtyři roky na vlastním růstu a posilování. I to je legitimní postoj.