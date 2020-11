Brutální útoky polské policie proti ženským demonstrantům. A odejde Polsko z EU?

Novinářka při zatýkání polskou policií. "Nevěděli jsme, že je to novinářka," řekl policejní mluvčí.



Ti zatracení teenageři! Musíme udělat něco s nimi. Podívejte se na tohoto čtrnáctiletého kluka, který nabádá lidi na svém facebooku, aby se účastnili demonstrací žen! Měli bychom k němu domů poslat policii, aby mu pohrozila osmi lety vězení! Anebo ten devatenáctiletý Michał Rogalski, který byl tak rozhněván, že nemůže nikde najít spolehlivé číselné údaje o pandemii covidu, že začal shromažďovat vlastní statistiky a se svým týmem dobrovolníků se stal jediným zdrojem pro spolehlivá data o covidu v Polsku. Zjistil, že se polská vláda pokusila utajit více než 22 000 nových nákaz! Darebák čmuchal! Ale s ním si to už taky vyřídili: od nynějška je místním institucím zakázáno, aby zveřejňovaly statistiky o covidu. Pokud se bude snažit Rogalski získávat o covidu data, bude muset spoléhat na to, co zveřejní ministerstvo zdravotnictví.