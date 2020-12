Boris Johnson anglické brexitéry zradí, jako zradil všechny

1. 12. 2020





Jsem opravdu zvědav, zda tohle tak opravdu dopadne, poznamenává Jan Čulík. Viz níže.



Ignorujte hysterickou hru s ohněm, kterou inscenuje Johnsonova vláda ohledně brexitu. Dohoda mezi Británií a Evropskou unií uzavřena bude. Tento týden, příští týden, nebo v poslední vteřině než hodiny udeří dvanáctou, tato brexitem posedlá britská vláda dohodu s EU podepíše, konstatuje Poly Toynbee.



Není zapotřebí mít křišťálovou kouli na to, aby bylo jasné, že Johnson dohodu s Evropskou unií podepíše a její podmínky přijme. I když je Johnsonova vláda hanebná a nepoctivá, není úplně šílená. Nerozhodne se zlikvidovat britský automobilový průmysl, výrobní sektor, zemědělství, finančnictví i rybolov. Ani nevytvoří novou pevnou hranici mezi Severním Irskem a Irskou republikou, čímž by porušila mezinárodní mírovou dohodu z devadesátých let. Ani nezmrazí své přátelství s novým americkým prezidentem, ani si nedovolí vyvolat trvalou nevraživost mezi Británií a jejími nejbližšími evropskými sousedy a obchodními partnery.

Faragisté i fundamentalističtí brexitéři v Konzervativní straně chtějí, aby Británie před EU zabouchla dveře, stále ještě usilují o tu nedosažitelnou fantasmagorii totální suverenity. Avšak pro Johnsonovu brexitérskou vládu, je toto nyní okamžik pravdy. Teď, v této chvíli musejí Johnsonovi ministři čelit marnosti toho, co způsobili: bude pro ně obtížné nadále popírat, že jejich brexitérský nápad byla lež, která je prostě nerealizovatelná. Z hlediska brexitérů bude Johnsonova dohoda s Evropskou unií naprostým selháním. To proto, že jakákoliv dohoda s EU vždycky prodá brexitérskou pohádku o totální suverenitě za něco konkrétnějšího, například za snížení dovozních cel na vývoz britského hovězího do Evropy.Ať Johnson jakkoliv rámusí a lže ve snaze zakamuflovat nepohodlnou pravdu, Johnson podepíše s EU dohodu, která bude souhlasit, že Británie bude i nadále dodržovat normy Evropské unie o zaměstnaneckých právech, o právech zvířat, o životním prostředí a mnoho dalšího. Pro jakoukoliv budoucí divergenci bude ustaven soudní dvůr, a možná jím bude nebo nebude Evropský soudní dvůr.Rybolov bude znovu poskytnut Evropské unii, bude to záměrně složité a postupné, aby to zakrylo tvrdou skutečnost: Británie sice teoreticky převzala vládu nad svými vodami, ale stejným dechem ji zase odevzdala Evropské unii, protože bez evropského trhu pro 70 procent Brity ulovených ryb nebude žádný britský rybářský průmysl existovat. 12 000 britských rybářů bylo ostudně zneužíváno jako vizuální pomůcky pro brexit: všichni věděli, že se na ně britská vláda vykašle.Klauzule v Johnsonově zákoně o domácím britském trhu, které porušují loňskou mezinárodní dohodu o odchodu Británie z EU, budou vyškrtnuty. Loni uzavřený protokol o Severním Irsku zůstane plně v platnosti: takže vznikne hranice v Irském moři, s celními kontrolami mezi hlavním britským ostrovem a irským ostrovem. A to navzdory Johnsonovu příslibu, že "žádná celní kontrola zboží dopravovaného ze Severního Irska do Británie a z Británie do Severního Irska nebude".Ti, kdo budou křičet, že je to zrada, budou mít pravdu. Všichni, kdo hlasovali pro brexit, anebo pro Johnsona a věřili, že se vlk nažere a jeho magická koza zůstane celá, budou zrazeni. Loňský předvolební manifest Johnsonovy strany praví: "Nová dohoda Borise Johnsona vyčleňuje celou zemi z Evropské unie jako jednotné Spojené království." Je to lež. Severní Irsko z EU vyčleněno nebude. A sledujte, jak se objeví další trhlina po vítězství skotských nacionalistů v edinburských volbách do skotského parlamentu příští rok v květnu. Zrazeni budou ti, kdo věřili fantasmagorické lži v loňském konzervativním volebním manifestu: "Realizujme brexit - a zaznamenáme obrovskou vlnu mezinárodních investic do naší země."Dohoda s EU byla vždycky nevyhnutelná, protože předpisy Evropského jednotného trhu, které zformulovala Margaret Thatcherová, jsou nad slunce jasné: čím více chcete s jednotným trhem obchodovat, tím více se mu musíte přizpůsobit.Zde je verdikt britského vládního Úřadu pro rozpočtovou zodpovědnost k dohodě s EU. Uzavřená dohoda s EU bude pro Británii znamenat pokles britského HDP o 4 procenta. Ani pandemie nezakryje ránu, kterou brexit uštědří britské výrobní sféře a financování. Hory nového byrokratického papírování zahrnují 270 milionů nových celních prohlášení a 50 000 nových celníků. Počítačová technologie pro nové celní úřady začne fungovat až 23. prosince. Kamionisté nemají žádné předpisy, jimiž se mají řídit. Obří parkoviště pro kamiony u jihoanglického pobřeží nejsou dostavěna.Všichni Johnsonovi ministři byli nuceni pohlédnout do propasti vypadnutí Británie z EU bez dohody. Proto vědí, že čelí nejhoršímu z možných světů: budou muset sníst svá vlastní slova a zradit kolegy brexitéry: přesto však uzavřenou dohodou budou kobercově bombardovat britskou ekonomiku.Kompletní článek v angličtině ZDE