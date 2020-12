Nákazy covidem-19 byly v USA už v prosinci 2019, dávno před Wuchanem

2. 12. 2020

Testování zjistilo, že nákazy covidu-19 se vyskytovaly v USA už v prosinci 2019 podle studie , která dokazuje, že se koronavirus šířil globálně už několik týdnů před tím, než byly první případy zjištěny v Číně.Výše uvedená studie Oxford University identifikovala analýzou 7398 vzorků krve, získaných od dárců v období od 13. prosince 2019 do 17. ledna 2020, v devíti amerických státech 106 infekcí. Vzorky, které shromáždil americký Červený kříž, byly odeslány do amerických Center pro zvládání a prevenci nemocí (CDC) pro testování, zda jsou v nich protilátky proti viru.

Zjištění této studie naznačuje, že infeKce SARS-CoV-2 mohla být přítomna v USA už v prosinci 2019, dříve, než se dříve usuzovalo, konstatuje text.Zprávy o záhadném zápalu plic, šířícím se v čínském městě Wuchanu, přišly poprvé koncem prosince 2019. Poté, co se nákaza rychle rozšířila ve Wuchanu, se dostala i do světa a první americký případ byl oficiálně identifikován 19. ledna 2020.Zjištění autorů nynější studie posilují rostoucí přesvědčení, že koronavirus tiše koloval po světě dříve, než byl identifikován, a mohlo by to obnovit debatu o tom, kde pandemie vlastně vznikla. Není to první důkaz, že virus mohl existovat mimo Čínu před rokem 2020. Ve Francii byl hospitalizován pacient s covidem koncem prosince 2019.Ze studie CDC vyplývá, že v polovině prosince 2019 se vyskytovaly v západních částech USA izolované případy infekce. Protilátky byly také nalezeny v lednu 2020 v dalších amerických státech předtím, než bylo známo, že se v těchto státech virus vyskytuje.Vědci se domnívají, že je nepravděpodobné, že vzniklé protilátky byly imunitní reakcí na jiné koronaviry, protože 84 vzorků krve mělo imunitní reakci specifickou pro SARS-CoV-2.Vědci také konstatovali, že nebylo možné určit, jak rozsáhlá byla v prosinci 2019 míra infekcí v jednotlivých amerických státech, ani zda šlo o místní nákazy anebo o nákazy přivezené ze zahraničí.Podrobnosti v angličtině ZDE