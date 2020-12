USA: Rekordně nejvyšší počet nákaz a úmrtí od začátku pandemie. "Individualistická svobodomyslnost" se nevyplácí

Průběžné zpravodajství:

5. 12. 2020









- Spojené státy zaznamenaly šokující denní nárůst infekcí: 213 830 a 2861 úmrtí. Je to nejhorší den v USA od začátku pandemie.









Britské úřady apelují na veřejnost, aby si nadále pečlivě lidé myli ruce, nesahali si na obličej a udržovali odstup od druhých lidí 2 metry. Životně důležité je, aby se větralo v dopravních prostředcích a v místnostech. Kde jsou podobná informační videa české vlády? Jak je možné, že se v Praze lidé cpou do nevětraných tramvají? Chtějí zemřít?

Rusko v sobotu zaznamenalo rekord 28 782 nových nákaz, z toho 7933 v Moskvě. Celkem bylo v Ruskuregistrováno 2 431 731 nákaz.- Britské ministerstvo zdravotnictví vydalo další informační video pro veřejnost, zdůrazňující tři slova: Hands, Face, Space: Ruce, Obličej, Prostor.- Lékaři v Anglii dostali instrukce, že mají začít pracovat v očkovacích střediscích od poloviny prosince. Byli varováni, že jde o akci "tak obrovského rozsahu a složitosti", jakou britské státní zdravotnictví dosud nikdy nezažilo. Očkovací střediska musejí být schopna očkovat prioritní pacienty 975 dávkami vakcíny do tří a půl dní po dodávce vakcíny dne 14. prosince. Rychlost očkování je nesmírně důležitá, protože vakcína musí být skladována při teplotě -70 stupňů Celsia a přetrvá bez poškození v teplotě 2-8 stupňů Celsia jen po několik dní. Jsou neřešené problémy ohledně toho, jak hromadné zásilky rozdělovat a jak je distribuovat do pečovatelských domovů. První lidé, kteří budou v Británii očkováni, jsou lidé nad 80 let.- Úřady v Jižní Koreji apelují na občany, aby projevovali mimořádnou bdělost, neboť v zemi dochází k bezprecedentnímu šíření infekce. V sobotu Jižní Korea registrovala 583 nových nákaz.Německo v sobotu zaznamenalo dalších 23 318 nákaz a 483 úmrtí. Celkem dosud v Německo zemřelo na covid 18 517 osob.- Když jedete autem s někým, kdo je nakažen koronavirem, kde máte sedět? Vědci v USA to modelovali. Máte sedět na zadním sedadle úhlopřičně od řidiče a všechna okna v autě musejí být otevřená.Předchozí průběžné zpravodajství ZDE