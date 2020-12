Singapur schválil prodej masa vyrobeného v laboratoři

2. 12. 2020

Foto: Umělé kuřecí maso firmy Eat Just



Schválení kuřecích buněk, vypěstovaných v bioreaktorech, se považuje za zásadní mezník



Poprvé bylo schváleno k prodeji v bioreaktorech vypěstované maso, vzniklé bez zabíjení zvířat. Americká firma Eat Just vyrábí "chicken bites", kuřecí kousky, a její výrobky právě schválil k prodeji regulační úřad v Singapuru. Otevírá to dveře do budoucnosti, kdy se bude vyrábět veškeré maso bez zabíjení zvířat, konstatovala firma.





Desítky firem vyrábějí v laboratoři kuřecí, vepřové a hovězí maso. Cílem je snížit chovatelství dobytka, které vážně poškozuje životní prostředí a posiluje klimatickou krizi. Účelem je také vyrábět čistší maso bez antibiotik a bez používání krutosti. V současnosti je na světě denně zabíjeno asi 130 milionů kuřad a 4 miliony prasat. Ze všech savců na této planetě je 60 procent dobytek, 35 procent lidé a jen 4 procenta savců žijí volně v přírodě.



Buňky pro výrobky firmy Eat Just se vyrábějí v bioreaktoru o velikosti 1200 litrů a pak se doplňují rostlinnými látkami. Zpočátku budou tyto výrobky k prodeji jen v jedné restauraci v Singapuru. Uměle vyrobené maso bude zatím podstatně dražší než konvenční kuřecí maso, ale po zvýšení výroby bude nakonec levnější.



Z množství vědeckých studií vyplývá, že lidé v bohatých zemích konzumují více masa, než je zdravé pro ně i pro planetu. Z výzkumu vyplývá, že snížení spotřeby masa je životně důležité pro řešení klimatické krize a někteří vědci zdůrazňují, že to je nejlepší akce na ochranu klimatu, jakou může jednotlivec podniknout.



Podrobnosti v angličtině Desítky firem vyrábějí v laboratoři kuřecí, vepřové a hovězí maso. Cílem je snížit chovatelství dobytka, které vážně poškozuje životní prostředí a posiluje klimatickou krizi. Účelem je také vyrábět čistší maso bez antibiotik a bez používání krutosti. V současnosti je na světě denně zabíjeno asi 130 milionů kuřad a 4 miliony prasat. Ze všech savců na této planetě je 60 procent dobytek, 35 procent lidé a jen 4 procenta savců žijí volně v přírodě.Buňky pro výrobky firmy Eat Just se vyrábějí v bioreaktoru o velikosti 1200 litrů a pak se doplňují rostlinnými látkami. Zpočátku budou tyto výrobky k prodeji jen v jedné restauraci v Singapuru. Uměle vyrobené maso bude zatím podstatně dražší než konvenční kuřecí maso, ale po zvýšení výroby bude nakonec levnější.Z množství vědeckých studií vyplývá, že lidé v bohatých zemích konzumují více masa, než je zdravé pro ně i pro planetu. Z výzkumu vyplývá, že snížení spotřeby masa je životně důležité pro řešení klimatické krize a někteří vědci zdůrazňují, že to je nejlepší akce na ochranu klimatu, jakou může jednotlivec podniknout.Podrobnosti v angličtině ZDE

0