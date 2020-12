Ředitel Motola Ludvík s pomocí Lidovek klame občany (Pandemie a dezinformace)

7. 12. 2020 / David Stein

Titulek rozhovoru v Lidovkách s ředitelem nemocnice Motol Miloslavem Ludvíkem "Průběh covidu jsem měl spíše lehčí, než mi do toho nastoupil zápal plic" spolu s podtitulkem "Po této zkušenosti vyzývá, abychom během epidemie nezapomínali na necovidní pacienty" je bezostyšně zavádějící.

Článek Lidovek je ale blokován placeným přístupem (je pozoruhodná drzost chtít za tak špatný text peníze, pozn. JČ), takže neplatící čtenáři uvidí jen ta zavádějící tvrzení a následující větu: "Jsem příkladem toho, že kromě covidu je potřeba dávat si pozor i na jiné nemoci."

Rozhovor je navíc veden tak podlézavě, že si ani mnozí čtenáři celého článku nejspíše neuvědomí, že ta počáteční tvrzení jsou zcela nepodložená.

Ludvík, vzděláním podnikový manažer, se stal jednou z covidových celebrit, co se neustále cpala do médií, aby zlehčovala nebezpečí epidemie a zpochybňovala nástup druhé vlny.

Když už pak na podzim začalo denně přibývat mnoho desítek obětí epidemie, Ludvík zcela nepodloženě prohlásil, že "většinou umírají lidé, kteří jsou v terminálním stadiu života, většinou na LDN, ale byl jim přitom zjištěn covid a proto spadli do té statistiky umřeli s covidem."

Nedávno sám Ludvík onemocněl chorobou COVID a nakonec skončil se zápalem plic v nemocnici.

Po té, co se Ludvík prohlásil za příklad potřeby nepodcenit i jiné nemoci, se autor článku Michal Bernáth ještě logicky zeptal: "Jak lékaři rozlišili, že váš zdravotní stav nezhoršila právě nákaza koronavirem?"

Ludvík se ale přímé odpovědi vyhnul: "Covid je virová záležitost, zatímco zápal plic může být jak virového, tak bakteriálního původu." Jinými slovy šlo v případě Ludvíka zřejmě o typický covidový zápal plic, jenž by u něj bez nákazy koronavirem nenastal, a Ludvík nemá žádný důvod naznačovat, že to je jinak ... prostě klame. Je to zjevné i z toho, že přiznal, že po prodělání covidu trpí únavovým syndromem - což je charakteristický rys dlouhého covidu.



Zdůrazňuji, že dle jeho vlastních slov Ludvík ani lékaři samotný zápal plic nijak nezanedbali -- ale Ludvík zřejmě podcenil své onemocnění chorobou COVID, protože si nedokázal připustit, že by u něj mohlo zapříčinit zápal plic.

Bohužel mnozí lidé s nemocí COVID -- zřejmě i díky zlehčování epidemie prominenty jako Ludvík -- dorazí do nemocnice buď pozdě nebo vůbec ne, jak je vysvětleno ve článku ‚Průběh je až příliš rychlý.‘ Soudní lékaři pozorují, že roste počet náhlých úmrtí kvůli covidu.

Místo aby Ludvík varoval před podceněním nemoci COVID, tak to celé obrátí tak, že svojí hospitalizaci dá nesmyslně do souvislosti s údajným zanedbáváním pacientů bez nemoci covid.

Ludvík tak pomocí Lidovek jen klame veřejnost, pravdu přiznat nedokáže.

Poznámky:

Prohlášení o terminálním stadiu života je v rozhovoru Rádia Z v čase 9:00-9:30.

Po zbytek rozhovoru se novinář Bernáth již vyhýbá otázkám, jež by mohly Ludvíka potrápit. Nepřekvapí, že Ludvík na podzim kandidoval za ANO (přičemž Lidovky jsou ovládány Agrofertem).