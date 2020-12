Ptačí chřipka: Všechny slepice a další zemědělské ptactvo budou muset nyní být v Británii a v Nizozemsku izolovány pod střechou

4. 12. 2020

Od 14. prosince budou muset být přesunuty z vnějších pastvin všechny slepice a další zemědělské ptactvo do uzavřených prostor pod střechou. Británie se tak pokouší omezit šíření virulentní verze ptačí chřipky. Podobný lockdown je už zaveden v Holandsku. Týká se to nejen velkých komerčních farem, ale i malých chovatelů slepic na zahradách.V neděli muselo být na farmě v Northallertonu v Yorkshiru usmrceno všech 10 500 krocanů poté, co tam byla identifikována nákaza, dalších 13 500 krocanů bylo předtím usmrceno na farmě v Helsby v hrabství Cheshire.Britské ministerstvo zemědělství a životního prostředí tvrdí, že riziko lidskému zdraví a bezpečnosti potravin je "velmi nízké".Evropští farmáři mají pohotovost v důsledku vysoce patogenní ptačí chřipky, která se šíří u divokého i domácího ptactva v západním Rusku a v Kazachstánu. Stěhovaví ptáci mohou nakazit drůbež.Podrobnosti v angličtině ZDE