Surfování na třetí vlně

10. 12. 2020 / David Marenčák

V čase, kdy do zrušení této povinnosti zbývaly jen dny, nebo ještě lépe až po ní zvedali prapor vítězného boje. Svou nevěrohodností, patetičností a očividnou zbabělostí to bylo podobné prevalenci devadesátkových antikomunistů, kterých po Sametu bylo více než komunistů a držičů huby a kroku dohromady.

Nyní sice fanfáry ještě nehrají, ale jako koncem jara i nyní vylézá mnoho slizkých egoistů, zbabělců, kterým otrnulo, jen co kouř komínů krematorií jen trochu rozvál vítr; už křičí, bečí, kvičí, bijí se v prsa, odklápějí kameny, pod kterými donedávna drželi správně huby a dožadují se práva na svobodné podnikání, práva hromadně chlemstat lihoviny, práva nakupovat šmuk a bít se v prsa, že jedny Vánoce bez tuny dárků by dětem zničily život více než se právě takové jájínkovské chování podepíše na stavu společnosti, ekonomiky a urychlení rozpadu všech myslitelných hodnot a institucí.



Předpokládám důvodně, že jde o stejnou bandu simpletonů, která má na svědomí nedávnou druhou vlnu a k dnešnímu dni bezmála 10 000 mrtvých. Pár tisíc do konce roku přibude, to je jisté. Co je velmi pravděpodobné, hraničící s jistotou, jak už poctivě mnozí fedrují pod kotlem komunitního šíření, že na přelomu roku, nejdéle po Vánocích, bude vlna třetí.



A tak ti, co nejvíce volali po normálním životě bez ohledů na druhé, zařídí, aby normální život neměl nikdo až do začátku jara roku 2021. Samozřejmě v těsné spolupráci s vládou promořovačů, která dokázala rozložit očkovací kalendář až do příštího podzimu. A taktéž zcela zbytečně.

Třetí vlna bohužel znamená nejen další tisíce zbytečně mrtvých lidí, dlouhodobě nebo trvale poničeného zdraví v podobě „long haul“ důsledků cévních, neurologických, psychiatrických, nadměrně rychle stárnoucí mozek, srdce, plíce, trombózy a následné infarktové stavy, mrtvice, migrény a dokonce kožní potíže, ale také o to více zruinovanou ekonomiku, už ne blbou, ale vysloveně depresivní náladu, nihilismus, defétismus podstatné části národa. A ještě ke všemu můžete chytit kovídka znovu, a to s horším průběhem.

A to vše na pozadí prahu klimatické apokalypsy, strukturálního rozpadu a nekonečné řady palčivých problémů, kterým čelíme jako nekoloniální závislá ekonomika. Jediné, co jsme v reakci na žitý chaos schopni jako celek vymyslet, je absurdní plavební kanál, dostavba jaderné elektrárny a jiné další mega-průšvihy.

Ale vlastně se nic nezměnilo. Každý, kdo si „jen“ hleděl svého a valil svoji kuličku trusu, ji chce valit dál bez ohledu na cokoli. I nyní, pokud je v plusu, je mu zcela lhostejné, koho a jak tím poškodil, co kde způsobil.



Nicméně kdokoli, komu není lhostejné vlastní zdraví, zdraví a prosperita jeho blízkých a všech lidí v tomto státě, stále může udělat jednu zásadní věc. Tou věcí je očkování.Sám mám proti očkování obecně milion a jednu výhradu; je toho hodně, co (oprávněně) kritizovat (a záměrně nebudu uvádět příklady ani odkazy), ale pokud intelektuálně poctivě vážíte klady a zápory, v tomto případě všechny plusy drtivě převažují – jak pro vás, osobně, jednotlivě, tak pro celou společnost.



Pokud vám byť jen trochu nějakým způsobem vadí protipandemická opatření a ztrpčuje vám život jejich dopad, nechte se očkovat, jak jen to bude možné. Ať už vás prudí jen roušky, zavřené hospody, nebo želíte zmrzačených a mrtvých spoluobčanů, jděte do toho.



Prospějete tím sobě, prospějete tím úplně všem.



Remcat můžete potom.