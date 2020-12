Boj s pandemií po česku: Zrušte poplach! Trubte na poplach!

14. 12. 2020 / Karel Dolejší

Karanténu uvolnit! Karanténu posílit! Restaurace otevřít! Restaurace uzavřít! Nieder! Auf! Nieder! Auf!

Britský antropolog Gregory Bateson kdysi studoval poměry uvnitř dysfunkčních rodin, které podle něj mimo jiné vytvářejí u svých členů psychickou infrastrukturu pro rozvoj schizofrenie. Vytěžil z tohoto výzkumu klíčový pojem "double bind" - dvojitá vazba. Ta podle Batesona vzniká tehdy, jestliže rodina nakládá na členy očekávání, která se navzájem vylučují. Ať tedy nebohý příslušník potrhlé famílie udělá naprosto cokoli, vždycky nakonec v nějakém aspektu "zklame důvěru" a dostane kartáč.

Babišova vláda se sama vmanipulovala do pozice takové dysfunkční rodiny, když na sebe vlastní vinou naložila vzájemně neslučitelné úkoly. Na jedné straně deklaruje, že chce bojovat s pandemií - a protože se jí z mnoha důvodů (za všechny nenese plnou odpovědnost, například ne za dlouhodobý finanční a personální rozval hygienické služby) nedaří dělat to "chytrými metodami" jako trasování a hromadné testování, zbývají jí jen "hloupé" plošné nástroje, jako uzávěra (lockdown).

Na druhé straně díky tupému podléhání lobbistickým tlakům kabinet stále zdůrazňuje, že "přece musí fungovat také ekonomika".

Chycena do dvojité vazby jako býk do lasa se vláda zmítá od ničeho k ničemu.

Při četných omezeních a kromobyčejné chaotičnosti členů nejhorší vlády v dějinách samostatné ČR (a to jsem ještě milosrdný) existuje z takovéto pasti vzájemně rozporných očekávání jen jediná rozumná cesta ven: Hned jakmile se pandemie znovu začíná rozjíždět, zavést okamžitě na týden, maximálně dva opravdu přísnou uzávěru; až dojde k narušení kanálů šíření viru, lze pak opatření opatrně uvolňovat. Tento způsob je zároveň i ekonomicky nejlevnější, protože místo abyste zavřeli obchody či restaurace na měsíc či dva (pak je na týden předčasně otevřeli a znova na měsíc či dva zavřeli...), vyřadíte je z provozu maximálně na čtrnáct dní.

Ještě jednou: Zahraniční zkušenosti (Skandinávie) jednoznačně ukazují, že nejúčinnější model ochrany veřejného zdraví je zároveň také ekonomicky nejméně škodlivý. Falešné zdravotně-ekonomické dilema si na sebe nekompetentní česká vláda naložila výhradně sama.

Zmíněnému postupu měla pomoci původní varianta protiepidemického systému (PES), tak jak ji vymysleli její tvůrci. Pak ovšem přišly úpravy, které do něj ministerstvu zdravotnictví vpašovaly další rezorty reprezentující tlaky hloupých lobbistů. (Hloupých proto, že neustálými tlaky na předčasné otvírání uzávěry tito vykukové klientům zařídí mnohem větší dlouhodobé ekonomické ztráty, než je nezbytné.) A nakonec se ukázalo, že dokonce ani takto upravený kočkopes není respektován. Přinejmenším od středy minulého týdne měla vláda i podle účelově ochočeného PSA znovu zavést uzávěru. Jak víte, nestalo se. Dojde na ni teprve příští týden. A ještě v neděli nevíme, kdy přesně.

Univerzální český model institucionálních úprav posledních let, který se řídí logikou "povolíme/odstraníme z auta brzdy, pojede pak rychleji", platí i pro vládní protipandemidemická opatření. A protože navzdory snaze expertů, kteří vymysleli systém PES, zůstává modus operandi Babišova kabinetu beze změn, čeká nás nadále absurdní stav, který jeden z tvůrců systému Jan Kulveit popisuje také větou: "Vypadá to, že hlavním epidemiologem je [ministr průmyslu a dopravy] Havlíček."

Stav, v němž kabinet, jenž si vyřízením systému PES vypíchl oči, chaoticky střídá předčasné plošné uvolňování s inkrementalistickým a opožděným utahováním - a tak stále dokola.

To je zřejmě vše, co můžeme očekávat, než díky "zlému Bruselu" na jaře 2021 dorazí vakcína. Pravděpodobně půjde především o levnější a méně účinnou tzv. oxfordskou, ale i ta je funkční a měla by situaci v ČR výrazně zlepšit.

Mezitím ale kvůli vládnímu chaosu a naprosté nezodpovědnosti při rozhodování může během Vánoc přijít dlouho ohlašovaný kolaps zdravotnictví. Personál, který je po podzimní druhé vlně buď k smrti vyčerpaný, nebo dokonce sám nemocný, se bude muset do týdne začít starat o následky předčasného předvánočního rozvolňování.

Kulveit ze své strany odhaduje, že vládní nekompetence by si mohla v nejbližších týdnech vyžádat nějakých pět tisíc životů navíc. Zcela zbytečných životů.

Dodejme, že jde bohužel nejspíše o konzervativní odhad.

Ani kocour Micík profesora Flegra by totiž s celým aparátem poradců nemohl řídit ministerstvo zdravotnictví o mnoho hůře, než jak to předvádí Blatný.

Očekávám, že se Blatný ve funkci politicky dožije maximálně dubna příštího roku. Poté již Babišovi nezbude, než na něj naložit vinu celého kabinetu za druhou i třetí vlnu a poslat jej k šípku.

Pak si vláda opět pořídí nějakého zbrusu nového, zaručeně skvělého a odbornického ministra.

A též nového PSA.

Elvis Presley už ho kreslí.