Anuška už rozlila olej...

12. 12. 2020 / Tomasz Oryński

Je to slyšet ze skladeb, které doprovázejí protesty. Zatímco zpočátku se mladí lidé museli spokojit s provizorní úpravou tanečního hitu "Call on Me", v němž byl text písně upraven tak, aby (vulgárně) vyjadřoval hněv proti vládnoucí straně:









rychle pak následovaly originální skladby. Nejprve to byla anonymní dívka, která hrála na ukulele a kritizovala vládu a vládnoucí politiky, o nic méně vulgárním způsobem než ten předchozí taneční hit, ale brzo následovaly profesionálnější produkce. Skoro všechny hudební styly jsou reprezentovány z hip hopu:

















prostřednictvím hněvivého rocku:















alternativy:













až dokonce k mainstreamové pop music:







"To, co napsal Orwell, není návod k použití!"





"Musel jsem použít neoblíbenější lepenkovou krabici své kočky!" (doprovázeno obrázkem smutné kočky)





"Teď vím, proč už tady Agnieszka nežije" - odkaz na populární píseň





"Ve Šmoulově vesnici byl ten rozmrzelý stařec s kočkou také vážným nebezpečím"





Vysoká kultura je také přítomna:





"Tahle vláda nás tolik šuká, že by měla dostat na PornHubu vlastní kategorii!"





Proto mladí lidé rychle zmizeli z demonstrací KODu, a tak jejich protestům dominovala estetika známá z bojů odborového hnutí Solidarita z omsdesátých let: moře polských vlajek vanoucích ve větru, doprovázených písněmi, které za doprovodu kytary zpíval údajný politický bard Jacek Kaczmarski (Jacek Kaczmarski, i když od sám to odmítal, byl považován za oficiálníhio zpěváka hnutí Solidarita a jeho píseň "Mury", navzdory tomu, že byla napsána jako symbol výrazu nedůvěry v masová hnutí, se stala svého druhu hymnou antikomunistického boje v osmdesátých letech.)Avšak nakonec byly kaczmarovské kytarové výlevy doprovázené pompézními texty nepřijatelné už i pro většinu i starší generace, a tak se posléze stala hymnou těchto protestů píseň “Kocham Wolność” skupiny Chłopcy Z Placu Broni (aktivní většinou koncem osmdesátých let a začátkem let devadesátých):Skutečnost, že proti vládě většinou demonstrovali starší lidé, často zneužívala strana PiS ve své propagandě: vládní média je ukazovala jako zatrpklé lidi, pozůstatky komunismu, nebo dokonce jako "agenty komunistické tajné policie a jejich dětí". Prý protestují proti vládě strany Právo a spravedlnost, protože ta očistila Polsko od komunistů a odebrala jim "jejich výsady".Prvním narušením tohoto narativu byly v roce 2016 demonstrace žen proti zpřísnění zákonů o potratech a pak znovu demonstrace v roce 2018, které Kaczyńského donutily, aby ustoupil. Avšak teprve nedávné protesty týkající se demonstrací žen jasně ukazují, že tentokrát je to opravdu už mladá generace, která má strany PiS plné zuby.Téměř bez výjimky jsou společným jmenovatelem pro všechny tyto písně heslaI když je starší generace často zhnusena vulgárností těchto písní, zdá se, že jí mladá generace sděluje: "Snažíte si být zdvořilí, nedostanete se s tím nikam, tak ustupte a dovolte nám těm idiotům vyslat jasný signál, kterému i oni dokáží porozumět".Jak zpívá Justyna Biedrawa:Polsky:Druhým symbolem těchto protestů jsou hesla psaná na tvrdou lepenku. A zde je vidět polská tradice protestů, protože Poláci mají dlouhou historii boje proti režimu prostřednictvím surrealismu. Oranžová alternativa bylo hnutí, které vzniklo ve Vratislavi v osmdesátých letech, kdy přišli Waldemar Frydrych a Wiesław Cupała s nápadem malovat na zdi trpaslíky tam, kde policie bílou barvou zamazala politická hesla. Toto hnutí se pak rozšířilo po celé zemi a jeho charakteristickým rysem se staly surrealistické happeningy (více o tom ZDE ).K jinému slavnému příkladu došlo v městě Łódź téměř před deseti lety, když někdo, komu vadilo, že fotbaloví chuligáni navzájem používají k verbálním útokům proti soupeřícím týmům antisemitské nadávky, vyšel do ulic a navrhl nový začátek psaním surrealistických hesel. To se rozšířilo a od té doby si navzájem fotbaloví fanoušci nadávají za to, že dělají údajně absurně stupidní věci, jako "snaží se kupovat chleba v nábytkářství", "objednávají si brambory s hranolky", "prodávají paštiku na aukcích", "myslí si, že in vitro je dobrý název pro pizzerku", "očekávají, že jim budeme říkat 'Pane' jen proto, že pracují v Lidlu", nebo "topí doma tím, že pálí sádlo". Můžete si o tom přečíst více ( v polštině nebo v angličtině ) na mém blogu, anebo si projít sbírku takovýchto absurdních hesel na této facebookové stránce. Tyto věci se zjevně (vědomě či nevědomě) staly inspirací pro lidi, kteří připravují hesla pro své demonstrace. Heslo, doprovázené polskou vlajkou zjevně nestačí, mladí lidé spolu vzájemně soutěží o tom, kdy vymyslí vtipnější heslo, a nejlepší jsou sdílena a kolují mezi Poláky na sociálních sítích. Nedávno jsme během mejdanu na Zoomu (ach, ta dnešní covidová doba!) strávili téměř hodinu tím, že jsme procházeli takovýmito hesly, navzájem jsme je sdíleli a smáli jsme se nejlepším z nich. A opravdu, je tam toho hodně. Demonstranti přejí vládě a Kacyńskému všechno špatné:- anebo je obviňují, že jsou prostě trapní:- anebo že to jsou prostě blbci:Jsou tu hrozby:- jméno Kaczyński je odvozeno od toho ptáka.varování:anebo prosby:Mnoho lidí se snaží vysvětlit základní principy strany PiS:Někteří vyjadřují lítost:jiní používají odkazy na popkulturustejně jako odkazy na klasická hesla:Mnoho lidí útočí na kněžstvo a někteří demonstranti dávají najevo, co jim vadí:Některá hesla prostě popisují skutečnost:- anebo se snaží Kaczyńského podplatit:Jiní se nemohou rozhodnout, zda chtějí svou nevůli vůči straně PiS vůbec projevit, jako ten člověk, který držel kousek papíru, vytržený z nějakého notesu, a na něm měl napsáno:Někteří muži hovoří ironicky obdivně o Kaczyńského odvaze:- anebo pro něho požadují cenu:Jiní prostě vyjadřují svou bezpodmínečnou podporu:Pak jsou ti, kteří myslí jen na sebe:Skupina mediků přišla s heslemMezitím tam stál osamocený člověk s malým nápisem:Poté, co se stala Kaja Godek, hlavní navrhovatelka zákazu potratů v Polsku a matka dítěte s Downovým syndromem, terčem kritik z oficiálního facebookového profilu Moominů za to, že se vyjádřila, že invalidní děti jsou Moominové, na heslech se začali objevovat Moominové. Taky se vyskytl portrét Kaji Godeková s nápisem:a Witcher Geralt se objevil s dvěma meči:Černoška držela heslo: "Jsem příliš bílá na to, abych žila v tak temné době". Stalo se to velkým hitem na internetu.V poslední době hovoří stále více hesel o policejni brutalitě. Jedna dívka držela heslo:a jiní informovali:Tohle množství energie a kreativity by mělo dát najevo všem, o co jde. Jak se praví v jednom hesle:A navzdory tomu, že policie bije demonstranty stále tvrději (nedávno zkroutili policisté jedné devatenáctileté dívce ruku tak brutálně, že jí zlomili kost a dívka se musí podrobit operaci, avšak policie jí odmítla přístup ke zdravotní péči, navzdory tomu, že posádka sanitky stála jen několik metrů od policejního antonu, v němž byla dívka zadržována), energie protestů je stále ještě silná.Protože už to není o potratech. Jak pravilo jiné heslo:. Zatím ale strana Právo a spravedlnost nebalí kufry, snaží se usmívat. Zdá se ale, že hodiny tikají. Jak upozornilo jedno heslo, s odkazem na mistrovský román Michaila Bulgakova:* * *Můžete si projít sbírku těchto hesel, a mnoha dalších, na tomto profilu na Instagramu nebo na této facebookové stránce . Jejich historickou hodnotu uznávají i historikové, už je shromažďují nejméně dvě muzea.