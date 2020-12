Nový kmen koronaviru: Měl by nás znepokojovat?

16. 12. 2020

Mám jedno jednoduché pravidlo pro určení toho, co znamená zpráva o "nové variantě" nebo "novém kmeni" koronaviru, napsal James Gallagher.

Ptejte se: "Změnilo se chování viru?"

Zmutovaný virus zní instinktivně děsivě, ale viry prostě mutují a mění se.

Většinou jde buď o nevýznamnou změnu, nebo se virus promění takovým způsobem, že jeho infekčnost sníží a nová varianta prostě vyhyne.

Příležitostně se mu podaří změna, která jeho šance výrazně zvýší.

Neexistují jasné důkazy o tom, že nová varianta koronaviru, která byla detekována v jihovýchodní Anglii, se dokáže šířit snadněji, způsobuje vážnější symptomy nebo způsobí, že vakcína bude neúčinná.

Nicméně existují dva důvody, proč ji vědci pozorně sledují.

Prvním je, že úroveň této varianty je vyšší tam, kde se vyskytuje větší počet případů. Jde o první varovné znamení, i když je lze interpretovat dvěma způsoby.

Virus mohl zmutovat tak, že se snadněji šíří a způsobuje více infekcí.

Ale varianty také mohou mít štěstí, že infikují správné lidi ve správný čas. Jedním z vysvětlení šíření "španělského kmene" v létě byli prostě lidé, kteří to chytili na dovolené a pak přivezli domů.

Rozhodnutí o tom, zda tato varianta se skutečně šíří snadněji než ostatní, si vyžádá laboratorní experimenty.

Druhá záležitost, kterou vědci pozorují s napětím, je to, jak virus zmutoval.

"Má překvapivě velký počet mutací, více, než bychom očekávali, a několik vypadá zajímavě," řekl mi profesor Nick Loman z konsorcia COVID-19 Genomics UK.

Existují dvě významné sady mutací - a omlouvám se za jejich podivně znějící jména.

K oběma dochází v klíčovém korunkovém proteinu, který virus používá k odemykání dveří do buněk vašeho těla, aby je zneužil.

Mutace N501 mění nejdůležitější část korunky známou jako "receptory vázající doména".

Zde korunka provádí první kontakt s povrchem našich buněk. Jakákoliv změna, která viru usnadňuje vniknutí, mu zřejmě poskytne výhodu.

Druhá mutace - H69/V70 - se už objevila několikrát předtím. Obavou je, že protilátky z krve zotavených byly při boji s touto variantou viru méně účinné.

Opět si situace vyžádá více laboratorních testů, než skutečně zjistíme, co se děje.

Profesor Alan McNally z University of Birmingham prohlásil: "Víme, že je tu varianta, ale nevíme nic o tom, co to biologicky znamená."

Mutace korunkového proteinu vedly k otázkám ohledně vakcíny, protože tři hlavní - Pfizer, Moderna a Oxford - učí imunitní systém útočit na korunku.

Nicméně tělo se naučí útočit na více částí korunky. Proto zdravotníci jsou přesvědčeni, že vakcína bude účinná i proti této variantě.

Jde o virus, který se vyvíjel na zvířatech a zhruba před rokem přeskočil na člověka.

Od té doby prodělává zhruba dvě mutace měsíčně - takže od prvních vzorků z čínského Wu-chanu současný virus dělí zhruba 25 mutací.

Koronavirus dosud zkouší různé kombinace mutací, kterými by nejlépe lidi infikoval.

Avšak masová vakcinace vyvine brzy na virus jiný typ tlaku, protože se bude muset změnit, aby infikoval lidi, kteří získali imunitu.

Pokud tohle vyvolá evoluci viru, budeme muset pravidelně obnovovat vakcíny, jako to děláme u chřipky, abychom udrželi krok.

