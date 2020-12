Situace řidičů kamionů uvízlých v Anglii je kritická

22. 12. 2020 / Tomasz Oryński



Už celou řadu dní nevypadala situace v Doveru zrovna dobře. Období předvánoční sháňky, spojené s úsilím nahromadit co největší množství zásob zboží před velmi pravděpodobným vypadnutím Británie z Evropské unie 1. ledna 2021 bez dohody vedly k nezvykle velkému množství kamionů projíždějících Doverem a tunelem pod kanálem La Manche. To vyvolávalo bezprecedentní (pokud vyloučíme technické závady v provozu na kanále nebo špatné počasí) zdržení a odklady. Na dramatických leteckých záběrech z 18. prosince 2020 vidíme obrovské množství kamionů čekajících na přeplavbu do Francie.

Fair play to the government for finally ending freedom of movement pic.twitter.com/5VveMcnFGJ — James Felton (@JimMFelton) December 18, 2020

Insult to injury...



Lorry drivers parked up on roads in Kent slapped with Parking Fines pic.twitter.com/l5PRJ3jazT — Paul McNamara (@PGMcNamara) December 21, 2020

This is an amazing cinematic shot, a real reminder that we’re watching the season finale of the UK. pic.twitter.com/1nDgG947zu — David Schneider (@davidschneider) December 22, 2020

We are on the #M20 delivering hot meals and other snacks for the truckers who are stranded due to #OperationStack ! #BordersClosed pic.twitter.com/62bhdsu6En — ravinder singh (@RaviSinghKA) December 22, 2020

Podle některých zpráv se tvořily až pětadvacetikilometrové fronty kamionů. Byla to nejhorší situace za mnoho let. A pak uzavření hranice mezi Británii a Francií v důsledku nového kmenu covidu-19 způsobilo, že všichni tito řidiči kamionů - velká většina z nich z kontinentálních evropských zemí - uvízli v Británii na nevypočitatelně dlouhou dobu.Jak informovali někteří polští řidiči na sociálních sítích, i ti, kteří se už nalodili na trajektové lodě, byli požádáni, aby z lodí sjeli zpět na britskou pevninu a aby opustili přístav v Doveru. Nebyly jim poskytnuty žádné informace, o tom, co se bude dít dál. Zároveň bylo řidičům nařízeno, aby až na další nejezdili do přístavu. Důsledkem toho, bylo, že hrabství Kent, v němž leží Dover, je nyní naprosto ucpáno kamiony a nákladními vozy, které jezdí v kruzích a zoufale se snaží najít dobré místo, kde by mohli zaparkovat. Vzhledem k tomu, že to je obtížné i za normálních okolností, a že řidičům kamionů není dovoleno řídit své vozidlo déle než 9 nebo 10 hodin denně, mnoho kamionů bylo donuceno zaparkovat na kraji silnic, na autobusových zastávkách i na jiných nevhodných místech. Místní komunální úřad jednal rychle a začal těmto protizákonně zaparkovaným kamionům hromadně vydávat pokuty za špatné parkování:Podle facebookové skupiny místních dopravců z Kentu dostala některá vozidla od místních úřadů dokonce i botičku!Během tiskové konference následujícího dne lhal (jako obvykle) "premiér" Boris Johnson, že na dálnici M20, vedoucí do Doveru, je jen 174 kamionů. Počet uvízlých kamionů byl však tou dobou několikanásobně vyšší, nemluvě o všech těch kamionech rozmístěných po celém Kentu mimo dálnici M20. Těch uvízlých kamionů tam musejí být tisíce, protože jen přístavem v Doveru denně projíždí více než 6500 kamionů ( data z roku 2019 ) a kanál pod kanálem La Manche, který je nedaleko, dopravuje dalších 4300 kamionů denně , takže můžeme bezpečně předpokládat, že po dvou dnech tam čeká asi nejméně 20 000 kamionů.Konečně se britská vláda rozhodla jednat. Kromě regulérní tzv. "operation stack" - tedy uzavření části dálnice M20 a proměnění této dálnice v provizorní parkoviště pro kamiony - otevřela britská vláda staré letiště v Manstonu nedaleko Ramsgate a nasměrovala veškeré kamiony tam.Bohužel řidiči - někteří z nich už byli uvízlí ve velkých frontách celou řadu dní - bez přístupu na záchod, k jídlu nebo k vodě (britští pohraničníci, a někteří dobrovolníci, přinesli některým z těchto tisíců řidičů pár lahví vody a pár sandwičů k jídlu) k svému překvapení zjistili, že jim bylo nařízeno, aby zaparkovali na letištní rozjezdové dráze na starém letišti mimo jakékoliv osídlení, že nesmějí používat své přenosné vařiče , a to ani mimo své kamiony, takže si nemohou uvařit teplé jídlo ani ohřát vodu. Je prý také zakázáno cokoliv fotografovat či filmovat. Nedaleko byla benzínová stanice s potravinářským obchodem a s malým McDonaldem, ale podle onlinové facebookové skupiny polských kamionistů donutila policie řidiče, aby neopouštěli letiště, takže tam už chodit nesmějí. Řidiči zuřili, takže začali protestovat jediným způsobem, který jim byl k dispozici: začali troubit na klaksony, což zase rozčílilo místní obyvatelstvo.Naštěstí síť sikhských charitativních organizací, některé se základnou až ve vzdáleném městě Coventry, zorganizovala stovky teplých večeří.Začala jednat také polská diaspora v Británii: Lidé přinášejí uvízlým řidičům jídlo a vodu.Po určitém vyjednávání dovolila Francie řidičům vstup do země, pokud se budou moci prokázat nedávným negativním testem na covid, a tí už jedou směrem na Marston Airport:Avšak podle francouzských zdrojů bude 48hodinový zákaz cestování z Británie do Francie prodloužen, takže žádné trajektové lodi ani vlaky eurotunelem nebudou k dispozici k cestě do Francie dříve než ve středu ráno.Tato obrovská fronta kamionů znamená, že mnozí z těchto uvízlých řidičů z východní či jižní Evropy se nedostanou domů včas na Vánoce. Je to také vážný problém pro skotské vývozce mořských plodů, po nichž je ve Francii na Vánoce velká poptávka, avšak jejich zboží se do Francie před Vánocemi také nedostane. A je naprosto neznámo, co bude s těmi řidiči, kteří budou mít pozitivní test na koronavirus: poskytnou jim anglické úřady ubytování? Anebo budou muset být 14 dní v karanténě v kabinách svých kamionů a jít na dlouhou cestu přes větrné, deštivé letiště pokaždé, když budou potřebovat použít přenosných záchodů, které tam byly pro ně přistaveny?Jedna věc je jasná: vzhledem k tomu, že Británii v následujících dnech ohrožuje brexit bez dohody, mnoho evropských dopravců už odmítá vozit zboží do Británie. Podle jednoho polského dopravce ceny pro jízdy z Polska do Británie se už zdvojnásobily ještě předtím, než covid způsobil tuto situaci. Nyní informují lidé z tohoto průmyslového sektoru na sociálních sítích, že někteří dopravci požadují trojnásobek normálních cen a odmítají vyjet, dokud zákazník nepodepíše dodatek ke smlouvě, podle níž bude povinen uhradit 3000 euro za každý den, po který kamion uvízne v Británii. To se zjevně projeví v cenách každodenních výrobků na policích britských supermarketů - a budou-li na toto zboží po případném vypadnutí Británie z EU bez dohody uvalena také cla, rok 2021 začíná vypadat pro obyvatele Británie velmi špatně.