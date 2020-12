Virologické okénko

Je to takto. Virus může fakticky "žít", tedy množit se, replikovat se, POUZE uvnitř buněk. Není to organismus typu baktérie nebo parazit, který žije i někde na povrchu, baští co mu přijde pod ruku a množí se kde se mu to hodí. Všude jinde než UVNITŘ živých buněk může virus pouze prečkávat, obvykle krátkou dobu, dokud se nerozpadne. Je jedno kde - může to být na povrchu člověka, nebo i uvnitř člověka (v ústech, v nose), může to být na povrchu banánu, na klice od toalety, a tak dále. K tomu byly dělány i testy, kde jak dlouho virus vydrží, za jakých podmínek (sluneční svit, teplota, vlhkost atd), doba přežívání je v hodinách až extrémně ve dnech. Ale až na velmi vzácné výjimky ne v týdnech nebo dokonce v měsících.