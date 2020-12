Co nejvíc trvá je samozřejmě testování - proto se k nám dostává až po devíti měsících. Přijde vám devět měsíců málo? Běžně ano. Trik je v tom, že běžná testování probíhají kvůli finanční nákladnosti po jedné skupině testovaných (v nichž jsou dvě větve - s lékem a placebo). Pokud byste rozběhli najednou víc skupin a vakcína selhala či prokázala problémy, pravděpodobně zkrachujete, protože už nebudete mít na opakování procesu. Vlády i firmy ale nalily do těchto testů velké množství peněz, aby se této nevýhodě vyhnuly a vakcínu měly co nejdřív - a mohly tak otestovat respektovaný vzorek 100 000 osob. Tudíž nic nebylo urychleno na úkor kvality a standardů.

Nyní k těm obáváným dlouhodobým účinkům. U všeho se mohou objevit po mnoha letech vzácné nežádoucí účinky. To si však s sebou nese každý lék. To, co lze standardně otestovat, ukazuje na naprosto normální, bezpečnou vakcínu - tedy ano, má nějaké nežádoucí účinky a nelze dřív jak za několik let určit některé další, ale s žádným novým lékem (z nichž všechny projdou schválením) nevíme více. Již jste také pravděpodobně měli léky, které byly z tohoto hlediska mnohem horší. (I když už antikoncepci několik let neberu, stále mě může stihnout trombóza; na záněty močových cest jsem již brala dryáky s takovými vedlejšími účinky, že se divím, že mi ještě fungují orgány). Tím nechci zlehčovat dopady této vakcíny. Budou. Ale pozitivní naprosto převažují - lidé se vrátí do normálních životů, práce, nebudou ohrožovat své příbuzné návštěvou, krachovat, či propadat depresím v domácí izolaci. Nehledě na to, že o množství dlouhodobých dopadů samotného koronaviru na lidské zdraví již víme - rovnice "covid19 nebo vakcína?" je tedy jasná.