Do nového roku. Zničíme tupou konstrukcí umělé inteligence lidstvo?

31. 12. 2020

Stuart Russell, profesor počítačové vědy: Co je to, co nám dává moc nad světem? Je to skutečnost, že jsme nejinteligentnější. A co se stane, až nebudeme nejinteligentnější? Jak budeme udržovat svou moc nad těmito věcmi, které jsou daleko inteligentnější než my, a proto daleko mocnější než my? Většina pozorovatelů a expertů říká, že jsme na cestě směřující k nadlidské inteligenci. A nejsme připraveni na její úspěch.

Takže investujeme stamiliardy dolarů do technologie, která, jestliže bude nakonec úspěšná, může znamenat konec civilizace. Mohla by to být obrovská katastrofa.Už teď dochází k četnému zneužívání technologie. Například autonomní zbraně, které jsou řízeny softwarem umělé inteligence. Ty jsou už schopny vyhledat potenciální cíle, rozhodnout, koho usmrtit a zabít ho. Vzhledem k tomu, že to nevyžaduje žádný dohled člověka, jedna osoba může zahájit útok miliony zbraní. Mohou být selektivní, tak například můžete zabít všechny muže od 12 do 74 let, nebo příslušníky určité etnické skupiny. Nezanechají za sebou obrovský radioaktivní, kouřící kráter, jsou levné a je lehké je vyrábět v obrovském množství. Je těžko z jakéhokoliv úhlu pohledu říci, že nejsou nebezpečnější než jaderné zbraně.