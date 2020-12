Biden údajně hodlá urychlit výrobu vakcín podle zákona Defense Production Act

30. 12. 2020

Prezident Joe Biden se v lednu odvolá na zákon Defense Production Act, uvedla doktorka Celine Gounderová z poradního orgánu pro COVID-19 pro CNBC. "Jde o to zajistit, aby osobní ochranné vybavení, testovací kapacita a suroviny pro vakcíny byly produkovány v dostatečné nabídce," dodala Gounderová.

Zákon o výrobě v době války umožňuje prezidentovi nařídit firmám, aby prioritizovaly výrobu, která je spojena s národní bezpečností. Prezident Trump se po určitém váhání odvolal na tento zákon počátkem roku, aby zvýšil výrobu plicních ventilátorů.

Bidenův tým údajně s odvoláním na zákon váhal a prohlášení Gounderové indikuje, že se k němu přiklání. Není přesně jasné, jak by Biden zákona využil a zůstávají tu další otázky ohledně rovnosti. Například americká vláda údajně souhlasila s odvoláním na zákon v rámci dohody o zajištění dodatečných 100 milionů dávek vakcíny firem Pfizer a BioNTech. Podle tohoto scénáře by zákon pomohl Pfizeru získat lepší přístup ke zhruba devíti specializovaným produktům, které potřebuje k výrobě vakcíny. Proto existují obavy, že by Pfizer mohl být neférově zvýhodněn před jinými výrobci. V současnosti však byly schváleny k nouzovému použití pouze vakcíny firem Pfizer a Moderna.

