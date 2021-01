Evropská komise uvádí Babišovy lži na pravou míru: ČR má vakcínu díky pomoci Evropské unie!

Pět bodů, které stojí za to vědět:

Zaprvé: EU předplatila během léta a podzimu svým občanům vakcíny u firem, které byly ve vývoji nejdál. Tím její vznik hodně urychlila. Testování a výroba jsou nepředstavitelně drahé.

Zadruhé: V momentě, kdy EU uzavírala smlouvy s farmaceutickými firmami, ještě zdaleka nebylo jasné, která z nich (a zda vůbec) přijde s úspěšnou vakcínou. Zvolila strategii „nenechávat všechna vejce v jednom košíku“. Předplatila nám vakcínu u všech, které měly reálnou šanci uspět. Kdyby to neudělala, mohlo se klidně stát, že vakcínu nakonec jako první vyvine firma, s níž by smlouvu neměla, a občané EU by ostrouhali.

Zatřetí: Na úspěšnou vakcínu čekal celý svět a výrobcům mohou všichni ruce utrhat. Není divu, že větší a bohatší hráči se k ní dostanou dřív. Vakcínu má už dnes jen díky tomu, že je členem EU, která má silnější vyjednávací pozici. Ta se totiž dohodla, že žádný stát (ani ty velké a bohaté) nebude jednat na vlastní triko, ale jako velký celek. A že všechny členské země dostanou vakcínu souběžně, poměrně k počtu obyvatel. Mimochodem, že EU jednala jako celek, se promítlo i do ceny, za kterou EU pro své občany vakcínu pořídila a která je výrazně nižší než v případě některých jiných zemí.

Začtvrté: Od počátku se vědělo, že nebudou všechny vakcíny najednou. Není možné je vyrobit naráz ani pro celý svět, ani pro celou EU. Budou přicházet postupně, jak to výrobní kapacity, které se budou samozřejmě postupně rozšiřovat, dovolí.

Zapáté: Vakcínu je možné pustit na trh EU pouze tehdy, když ji schválí nezávislá Evropská agentura pro léčivé přípravky a její odborníci. Ještě před pár dny se českým éterem a v soukromých rozhovorech šířilo podezření, že vakcína byla vyvinuta podezřele rychle a nejspíš je šitá horkou jehlou. Není. Měla jen pomyslně „umetenou cestičku“, protože na ni čekal celý svět, státy podporovaly její vznik horentními sumami (jindy musejí firmy čekat na sponzory, kterým se nová látka vyplatí) a schvalovací orgány nechaly vše ostatní stranou a věnovaly se jen a jen -vakcíně proti COVID-19. Klíčovou prioritou Evropské agentury pro léčivé přípravky je bezpečnost vakcíny. A to je dobře. Nelze jí to vyčítat, měli bychom ji za to spíš chválit. Zejména v momentě, kdy průzkumy ukazovaly nedůvěru obyvatel: nechat očkovat se chtělo jen přes 40 % Čechů.

