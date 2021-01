USA: V Georgii vyhráli doplňovací volby oba demokraté. Biden bude ovládat americký Senát

7. 1. 2021

Raphael Warnock, pastor, který působí už 15 let v Atlantě v kostele, kde kdysy kázal Martin Luther King, je prvním černošským senátorem v historii státu Georgia.Výsledky doplňovacích voleb v Georgii jsou ostrým políčkem Donaldu Trumpovi, který Georgii v posledních dnech navštívil a snažil se mobilizovat své stoupence.Ve svém středečním emocionálním projevu přislíbil Warnock, že bude pracovat pro všechny občany Georgie, ať pro něho hlasovali nebo ne. Jeho dvaaosmdesátiletá matka, řekl, jako teenager trhala pro nějakého jiného majitele bavlnu."Onehdy, protože tohle je Amerika, ty dvaaosmdesátileté ruce, které kdysi trhaly bavlnu kohosi jiného, zvolily svého nejmladšího syna senátorem Spojených států. Dnes dokazujeme nadějí, tvrdou prací a lidmi na naší straně, že je možné dosáhnout čehokoliv."Demokraté zvítězili v důsledku hlasování černošských voličů, mladých voličů a nových příchozích do rychle se diverzifikujícího státu. Černoši vhodili do uren 32 procent hlasů a 94 procent z nich bylo pro demokraty. Pro demokraty také hlasovali voliči mladší 45 let, stejně jako voliči z předměstí, ženy, voliči s nízkými příjmy a voliči, kteří ve státě žijí kratší dobu než pět let.Republikánské kandidáty volili drtivou většinou ze 75 procent běloši a 60 procent voličů starších 65 let. Hlasovali pro ně také voliči vydělávající více než 75 000 dolarů ročně.Podrobnosti v angličtině ZDE Warnock a Ossoff zřejmě umožní Bidenovi realizovat nejpokrokovější legislativní agentu za mnoho generací. Trump nyní odchází do historie jako muž, který po jediném funkčním období přišel o prezidentskou funkci, pak o Sněmovnu reprezentantů a po dvou měsících mimořádně šíleného a zkorumpovaného chování přišel i o Senát. Posiluje to argument, že trumpovská prolhaná demagogie není nosnou politickou strategií a nevede k volebnímu vítězství.Republikánští kandidáti v Georgii Loefflerová a Perdue se silně identifikovali s Trumpem a podpořili jeho lži o volebních podvodech. Jejich prohra je zjevně varováním ostatním republikánům, že Trump po odchodu z úřadu už nebude tak atraktivní, zejména v rychle se měnících částech Spojených států.Podrobnosti v angličtině ZDE