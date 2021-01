Lidi by si měli uvědomit, že jsme nyní v nejhorší fázi pandemie

11. 1. 2021

- Hlavní britský vládní zdravotník profesor Chris Whitty vážně varuje britskou veřejnost, že je nyní koronavirová pandemie v nejhorší fázi. Je to nejnebezpečnější situace, jakou kdy pamatujeme. "Existuje vážné nebezpečí, že jestliže se s někým zbytečně setkáte, bude mít covid." Jediným způsobem jak se vyhnout zbytečným úmrtím je zůstat doma. Z modelování vyplývá, že v Anglii bylo koronavirem zřejmě nakaženo 20 procent obyvatelstva. Testování a trasování nefunguje, varují experti.- Dnes 11. ledna je tomu rok, co bylo zaznamenáno ve Wuchanu první úmrtí na koronavirus.- Očkovací programy letos neposkytnou stádní imunitu před pandemií, varují experti. Upozorňují, že vakcíny nejsou k dispozici v chudých zemích, část společností vakcínám nedůvěřuje a hrozí, že koronavirus zmutuje a vakcíny budou neúčinné. "V roce 2021 se nevrátíme k normálu," varoval Dale Fisher, předseda Sítě pro reakci na epidemie Světové zdravotnické organizace.

- Indie se připravuje na masové očkování.







- Mluvčí mexického prezidenta Andrés Manuel López Obrador testoval pozitivně na koronavirus.- Jižní Korea zaznamenala v pondělí méně než 500 nových infekcí.- Asi 80 procent Japonců je proti uspořádání odložených Olympijských her z roku 2020 letos v létě.- Francie by měla uvažovat o uzavření hranic, doporučuje vědecký vládní poradce Arnaud Fontanet.- Rusko zaznamenalo 23 315 nových denních nákaz. Celkem je v Rusku nakaženo 3 425 269 osob, je to čtvrtý nejvyšší počet. Za poslední den zemřelo dalších 436 osob, celkem je v Rusku oficiálně registrováno 62 273 úmrtí na koronavirus.- 14.ledna přicestuje do Číny tým Světové zdravotnícké organizace zkoumat původ koronaviru.- V pondělí se otevírá v Británii sedm masových očkovacích center.- V neděli byla otevřena v New York City dvě masová očkovací centra.