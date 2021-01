Jak si budeme připomínat 6. leden?

13. 1. 2021

Je to datum, které se do historie může zapsat jako den, kdy Spojené státy začaly opravovat svou pošramocenou demokracii, napsal Moisés Naím.

6. leden byl pro prezidenta Donalda Trumpa velmi špatným dnem - a velmi dobrým dnem pro americkou demokracii. Mrtví a zranění budou připomínáni coby tragický výsledek prezidentovy násilnické rétoriky. Ale to k čemu toho dne došlo - a nemyslím jen obsazení Kongresu Trumpovými příznivci - může klidně znamenat začátek významné periody obnovy a posilování americké demokracie.

6. ledna zákony, instituce a normy omezující moc prezidenta ve Spojených státech prošly zátěžovým testem. Naštěstí pokus Donalda Trumpa zůstat v Bílém domě, ačkoliv prohrál volby, přežily.

To ale neznamená tvrdit, že by americká demokracie prošla krizí beze šrámů. Byla již oslabena a ačkoliv puč selhal, Trump a jeho komplicové zanechali za sebou zemi ještě zranitelnější a rozdělenější. Navíc rána americké mezinárodní prestiži je enormní.

Jak jsme viděli, Trump spolu s některými kongresmany Republikánů a protidemokratickými silami, které se aktivně účastnily pokusu o puč, byli ještě více zdiskreditováni. Obsazení budovy kapitolu násilnými výtržníky podněcovanými prezidentem bylo samozřejmě historickou událostí. Něco takového se nestalo od doby, kdy britské jednotky v roce 1814 Kapitol podpálily. (Tehdy ovšem byla budova prázdná - KD.) Naštěstí tentokrát okupace trvala jen krátce.

Ale americké demokracii se 6. ledna přihodily i jiné velmi důležité věci. To ráno jsme zjistili, že dva senátní kandidáti usilující o úřad ve státě Georgia - Raphael Warnock a Jon Ossoff - porazili své rivaly z Republikánské strany. Warnock bude prvním černým senátorem z Georgie - jižanského státu s dlouhou historií segregace a rasové diskriminace. Třiatřicetiletý Jon Ossoff bude prvním židovským senátorem zvoleným v jižanském státě od 80. let 19. století a nejmladším senátorem v Demokratické straně od té doby, co byl před půl stoletím zvolen Joe Biden.

Volební vítězství těchto dvou kandidátů znamená milník, který překračuje rámec historického charakteru voleb. S těmito dodatečnými hlasy Demokratická strana, která již měla většinu ve Sněmovně reprezentantů, získala rovněž většinu v Senátu. To se nestalo od roku 1995. Kontrola nad Kongresem poskytne Joeu Bidenovi více svobody a zrychlí jmenování vládních představitelů, které vyžaduje schválení Kongresem a federálních soudců, které prezident také navrhuje a Senát může schválit nebo odmítnout. Samozřejmě, Biden má také mnohem větší šance zahájit smysluplné dlouhodobé ekonomické a sociální reformy.

V den plný překvapení jsme také získali dopis a projev, které - ačkoliv ne tak dramaticky jako okupace Kapitolu - změnily chod historie.

Mike Pence, který coby viceprezident také předsedá Senátu, zaslal svým kolegům v Senátu dopis. V něm do té doby podřízený, poslušný, pochlebující a nepochybně trpící Mike Pence informoval senátory, že se bude striktně držet omezené povinnosti, kterou jemu a prezidentovi přisuzuje ústava v procesu certifikace hlasování volebního kolegia. Co Pence v dopise nezmiňuje, ale každý to věděl, je, že to nebylo to, co mu nařídil jeho šéf, prezident. Trump veřejně zopakoval, že očekává, že Mike Pence ("který mi tolik dluží") podpoří volební podvod, který Trump připravil ve spojení se senátory Tedem Cruzem, Joshem Hawleyem a dalšími Republikány. Možná poprvé za čtyři roky Mike Pence postavil svou zemi nad osobní zájmy Donalda Trumpa. Pokud by došlo k opaku, puč by měl větší šanci uspět.

Dalším překvapením byl projev Mitche McConnella, lídra Republikánů v Senátu. Po čtyři roky McConnell loajálně podporoval Donalda Trumpa. 6. ledna s tím skoncoval. Když v Senátu začalo sčítání volebních hlasů a předtím, než invaze do Kapitolu zabránila další debatě, McConnell přednesl devastující projev, který odhalil puč, který se Trump a jeho spojenci snažili provést. Pokud by se McConnell toho dne přidal k pučistům, mluvili bychom teď o americké demokracii jiným tónem.

Chyby této demokracie jsou jasně viditelné, stejně jako výzvy, kterým čelí. Stejně tak jsou známy naléhavě nutné reformy. Ale budou provedeny? Budou úspěšné? Nevíme. Víme však, že 6. leden 2021 se zřejmě zapíše do historie jako den, kdy Spojené státy začaly dávat své demokracii novou tvář.

