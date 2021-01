Kriminálníci usilují si na poslední chvíli koupit od Trumpa prezidentskou milost

18. 1. 2021

Jak se Donald Trump chystá k středečnímu odchodu z prezidentského úřadu, zintenzivňujese lukrativní finanční transakce: Trumpovi stoupenci vybírají honoráře od bohatých kriminálníků či jejich společníků s cílem přesvědčit Bílý dům, aby je omilostnil, píše New York Times. Prezidentské milosti se mají používat k projevu slitování nad lidmi, kteří si to zaslouží. Trump jich bezostyšně používá jako odměny pro své osobní či politické spojence.

Trump údajně uvažuje o tom, že omilostní sám sebe a že preventivně omilostní své děti, svého zetě Jareda Kushnera a Rudyho Giulianiho.







Trump v poslední době omilostnil Michaela Flynna, svého prvního poradce pro bezpečnost státu, který přiznal vinu, že lhal FBI o svých kontaktech s Ruskem, podvodníka Rogera Stonea, který byl odsouzen za obstrukce v Kongresu, Paula Manaforta, bývalého manažera Trumpovy volební kampaně, který byl odsouzen v souvislosti s vyšetřováním ruských zásahů do amerických voleb, a Charlese Kushnera, otce Trumpova zetě Jareda Kushnera, který byl odsouzen za daňové podvody a za pomstu svědkům.



Rozhodování o Trumpových milostech bylo přenecháno Jaredu Kushnerovi. Trumpův Bílý dům nepoužíval normální proces hodnocení uchazečů o milost, který provádí ministerstvo spravedlnosti.



V USA není protizákonné nabízet prezidentské milosti za peníze.





Jeden lobbista, Brett Tolman, bývalý federální prokurátor, který nyní radí Bílému domu ohledně milostí a snižování trestů, vybral v posledních týdnech desetitisíce dolarů za své přísliby, že se pokusí přesvědčit Trumpa, aby omilostnil syna jednoho senátora z Arkansasu, zakladatele onlinového obchodu s drogami Silk Road a jednoho prominenta z Manhattanu, který přiznal vinu z finančních podvodů.Bývalý Trumpův osobní právník John M. Dowd se také nabízí odsouzeným kriminálníkům za peníze jako člověk, který v důsledku svých těsných vazeb na Trumpa ho "dokáže přesvědčit, aby vám Trump udělil milost". I on vybral desetitisíce dolarů.Jiný někdejší Trumpův vysoký poradce dostal 50 000 dolarů za příslib, že bude přesvědčovat Trumpa, aby omilostnil Johna Kiriakou, bývalého agenta CIA odsouzeného za protizákonné zveřejnění utajovaných informací - Kiriakou zveřejnil totožnost agenta CIA, který páchal mučení, s tím, že dostane dalších 50 000, pokud ho Trump skutečně omilostní.A Trumpův osobní právník Rudy Giuliani prý Kiriakouovi řekl, že mu Giuliani u Trumpa zařídí milost za dva miliony dolarů. Kiriakou tuto nabídku odmítl a jeho společník to udal FBI, že Giouliani protizákonně prodává milosti. Giuliani to zpochybňuje.Právní odborníci i právníci specializující se na milosti jsou zhnuseni touto praxí, i spektáklem Trumpových kamarádů, kteří nabízejí Trumpovy milosti jiným lidem za peníze.