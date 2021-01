Mluvením se šíří koronavirus nebezpečněji než kýcháním a kašlem

21. 1. 2021



Miniaturní aerosoly koronaviru, které vycházejí při mluvení z úst nakažené osoby, zůstávají ve vzduchu daleko déle než větší kapičky šířené kašlem



Mluvit s nakaženým známým je zřejmě stejně nebezpečné jako když na vás kýchne nebo zakašlá, zjistili vědci.



Koronavirus se šíří řadou způsobů, především kapénkami a aerosoly, vycházejícími z úst nakažené osoby, když dýchá, mluví nebo kašle. Je to faktor, který vysvětluje, proč se koronavirus více šíří v místnostech než venku pod širým nebem.



Velké, vykašlané kapénky, sice letí na vzdálenost dvou metrů, avšak směřují v důsledku své váhy rovnou k zemi. Miniaturní aerosoly šířené od nakažené osoby dýcháním nebo mluvením se vznášejí vzduchem na větší vzdálenosti a ve vzduchu zůstávají delší dobu.Nyní vědci vypracovali modely, které studují riziko velkých kapének a aerosolů, a zkoumají možnosti jak nebezpečí neutralizovat.Z jejich výzkumu vyplývá, že to trvá jen asi dvě vteřiny, než se rozšíří vydechované aerosoly na vzdálenost větší než dva metry."Musíte mít roušky, musíte dodržovat odstup a musíte mít dobré větrání, aby se tyto aerosoly nekoncentrovaly v uzavřených místnostech a aby byly větráním bezpečně odstraňovány, vysvětluje profesor Pedro Magalhães de Oliveira, expert na mechaniku tekutin a spoluautor této studie.Oliveria a jeho kolegové v právě zveřejněném vědeckém článku informují o tom, jak vypracovali modely, které berou v úvahu velikost kapének šířících se od nakažených jednotlivců, když mluví nebo kašlou, a také další faktory včetně charakteristiky kapének a doby, po kterou trvá, než padnou na zem.Vědci potvrdili, že není bezpečné stát bez roušky ve vzdálenosti dvou metrů od nakažené osoby, která mluví nebo kašle. Obě situace hrozí rizikem nákazy.Tým dodává, že hodinu poté, co nakažená osoba promluvila po dobu 30 vteřin, celkové množství aerosolu v ovzduší obsahuje daleko více koronaviru než kapénky po jednom zakašlání. V malých místnostech a bez větrání to může způsobovat nákazu covidem."Mluvení je velmi důležitá záležitost, protože produkuje daleko menší částice než kašel a tyto částice zůstávají ve vzduchu déle než hodinu v množství, které může druhé lidi nakazit," varuje de Oliveira.To, zda budou lidé nakaženi, závisí na tom, kolik aerosolu vdechnou - to závisí na tom, zda mají na sobě roušku, zda je situace v místnosti nebo venku, zda se tam větrá a jak daleko od sebe lidé stojí.Tým vytvořil onlinovou kalkulačku https://airborne.cam/ , jejímž prostřednictvím je možno určit riziko, do jaké míry může být člověk v místnosti nakažen koronavirem.Podle této kalkulačky strávíte-li hodinu v supermarketu o rozloze 250 čtverečních metrů, je-li tam 50 lidí a větrání stejné jako v kancelářích, pokud je v obchodě pět nakažených lidí a nikdo nemá roušku, pravděpodobnost nákazy je asi 8 procent.Vědci nezkoumali, jaké je procento rizika u nových, nakažlivějších kmenů koronaviru.Podrobnosti v angličtině ZDE