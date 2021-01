"Sleepy Joe" v Bílém domě - navzdory extrémistům

22. 1. 2021 / Karel Dolejší

Během středeční inaugurace ve Washingtonu přišel za jihokarolínským senátorem Jimem Clyburnem 44. prezident George W. Bush, aby mu osobně sdělil, že jej považuje za "spasitele" - protože nikdo jiný než Joe Biden by Donalda Trumpa porazit nedokázal.

Teď když s jistotou víme, že Bush nebyl nejhloupějším americkým prezidentem (ve srovnání s Trumpem vypadá docela přijatelně dokonce watergateový Nixon), můžeme připustit, že i on občas řekne věci, na nichž něco je.

Tedy ne že by Clyburn sám o sobě představoval jediný faktor, který během stranických primárek zachránil Bidenovu kandidaturu v jejím nejnižším bodě, po počátečních klopýtnutích. Minimálně stejně důležitý byl i fakt, že Bidenův konkurent Sanders má velký problém v komunikaci s Afroameričany, kteří naopak v Bidenovi mnoho problémů nevidí a právě v Jižní Karolíně hromadně hlasovali pro něj.

Každopádně má však Bush k pravdě výrazně blíže než zástupy "kvalifikovaných" komentátorů americké politiky (také v ČR), které Bidena po mnoho měsíců předem pohrdavě odepisovaly. Podle jedněch, propadlých jedovatému kouzlu (???) Trumpovy bohorovnosti, byl Biden údajně slabý protikandidát, kterého musí Trump zaručeně slupnout jako malinu. Podle těch z druhé strany spektra zase Biden určitě nemohl vyhrát, protože na to prý není dostatečně levicový.

Obě skupiny extrémistů se krutě zmýlily - a dnes už to samy s jistotou vědí. Pravda je, že Trump nikdy nebyl "silný kandidát", protože patologický narcismus, megalomanie a sloní dávka sociopatie z nikoho silného politika nedělají. Trump pouze předvádí silácká gesta a dovedně lže a manipuluje svou resentimentem prosáklou voličskou základnu. Aby byl poražen, k tomu nebylo zrovna třeba mimořádně "silného" protikandidáta. Podstatný byl střet kompetentního uchazeče s Trumpovou absolutní nekompetencí, vedle níž i často ostudné roky prezidentství Bushe mladšího, které do té doby nejvíce podkopaly postavení USA ve světě, vypadají ještě jako selanka.

Kritici z druhé strany zase nedomysleli skutečnost, že žádná levicová volební koalice by v USA nedokázala zmobilizovat přes 80 milionů voličů, kteří byli třeba k Trumpově přesvědčivé porážce. Pokud Bush tvrdí, že nikdo jiný než Biden by Trumpa neporazil, má v zásadě pravdu. Bidenovo postavení přesně ve středu Demokratické strany mu umožnilo dobře komunikovat se všemi jejími složkami - a také se skupinou bývalých Republikánů, kteří argumentujíce Solženicynem a Havlem považovali za rozumné volit proti autoritáři normálního demokrata. Kdyby tato vlivná skupina měla přesvědčovat voliče Republikánské strany, ať hlasují pro Bernieho Sanderse, výsledek by vůbec nebyl jistý.

Samozřejmě idylka právě končí a v následujících letech nastanou desítky, ne-li stovky příležitostí k nesouhlasu s prezidentem Bidenem.

Vždycky to ale bude prakticky uvažující politik, který v klíčových momentech naslouchá expertům a nikdy nebude doporučovat léčbu COVIDu Savem. Vždycky už zůstane člověkem, který si od rodinné tragédie až po dvě těžké operace užil dost protivenství na to, aby se nechoval jako nevychované batole na pokraji osmdesátky.

Druhé Trumpovo funkční období by americká demokracie nepřežila. V tomto smyslu lze podmíněně souhlasit s Bushovým tvrzením, že senátor Clyburn je "spasitel".

Ačkoliv rozhodně nic nebude snadné, šance na zlepšení nezemřela.

***

Z dob svého působení v Amnesty International vzpomínám na jednu Španělku, kterou diktatura jako dítě zabavila republikánským rodičům a umístila do "řádné" fašistické rodiny. (Ještě i španělští fašisté se chovali k dětem lépe než Trump, který nechal "nežádoucí" potomky přistěhovalců, včetně úplně nejmenších, zavřít do klecí.) Na sklonku produktivního věku se tato žena dožila obnovy demokracie, v důchodu zářila optimismem a překypovala energií. Podzim života jí nakonec přinesl to nejlepší.

Po včerejšku smím doufat, že ani já ještě nejsem bez podobné naděje.