Joe Biden a důvody k optimismu

22. 1. 2021

Zde je neúplný seznam úkolů, které má Joe Biden před sebou:

Napravit distribuci vakcín.

Srazit vlnu pandemie nazpět, aby zachránil tolik Američanů, kolik je možné, zatímco bude v příštích devíti měsících distribuována vakcína.

Objasnit složitý ruský kybernetický útok na Ameriku.

Poskytnout stimulus jednotlivcům a firmám postiženým COVIDem.

Vypořádat se se situací, kdy se sídlo vlády proměnilo v Zelenou zónu [myšlena silně opevněná část Bagdádu, v níž sídlí americké velvyslanectví a která bývá terčem teroristických útoků - pozn. BL].

Zvládnout potenciální povstání extrémistů, kteří hrozí útokem a zabitím vysoce postavených představitelů vlády.

Dosáhnout schválení kandidátů na klíčové posty v kabinetu, o nichž senátní Republikáni před inaugurací odmítli hlasovat.

Spolupracovat s opoziční stranou, jejíž voliči jsou v poměru 3 : 1 přesvědčeni, že Biden volby prohrál a svrhl americkou demokracii státním převratem.

A to je prosím jen seznam na první měsíc.

Co se stane, pokud se pokazí ještě něco? Pokud dojde k dalšímu útoku? Zahraniční krizi? Novému kmenu koronaviru?

Nežádám vás, abyste Bidena litovali - tuhle práci chtěl. Ale je důležité chápat, z jak obtížné pozice začíná. A co to pro nás všechny znamená.

Navzdory tomu všemu jsem opatrným optimistou, pokud jde o Bidenovy vyhlídky na úspěch.

Začněme vakcínami proti COVIDu. Bidenův plán nápravy distribuce není magický. Je to prostě jen obyčejný úřední postup, jaký by zvolila každá kompetentní federální vláda během posledních dvou měsíců, pokud by se šéf exekutivy staral o svou práci. To zahrnuje:

Převést do distribuce federální prostředky a personál.

Výrazně posílit nabídku vakcín.

Snížit věkové požadavky pro první vlnu vakcinace.

Zahájit národní vzdělávací kampaň.

Jsem optimistou, že to bude fungovat, protože to jsou naprosté základy politiky ochrany veřejného zdraví. Mělo by to fungovat.

Pak je tu zpomalení probíhající vlny pandemie. Pokud moc prezidenta dosud něco znamená, pak i to by mělo fungovat. Biden se plně věnuje vysvětlování nejlepších praktik lidem a vedení příkladem. Nosí roušku ne proto, že by to potřeboval ze zdravotních důvodů, ale protože se snaží ustanovit normu pro veřejnost.

Bude to fungovat? Bidenova oblíbenost je dost vysoká - máte tu zhruba třetinu země, která si myslí, že je vtělením ďábla, ale všichni ostatní jej zřejmě opravdu mají v oblibě.

Když mluvíte o přesvědčování, na popularitě záleží.

Pokud jde o stimulus, je otázka, zda Republikáni opravdu chtějí hlasovat proti zaslání šeků na 1 400 dolarů rodinám, právě teď? Myslím tím... mohou to udělat, pokud si to přejí.

Dalším důvodem k optimismu je mé přesvědčení, že charakter často - ačkoliv ne vždy - předznamenává osud.

Podívejte se, jak se Biden v úterý v noci zúčastnil vigilie nad mořem svic připomínajících mrtvé z nejhorší katastrofy v oblasti veřejného zdraví za poslední století.

A víte, jak ve středu zahájil den? Šel na mši do Katedrály Sv. Matouše a pozval lídry Kongresu z obou stran, aby se s ním přišli pomodlit.

To je správné. Kevin McCarthy, který se ještě před chvílí pokoušel svrhnout vládu ve snaze zastavit Bidenovu inauguraci - byl příštím prezidentem pozván, aby přišel a pomodlil se s ním.

Na takových věcech sejde.

A záleží na nich, protože jsou skutečné. Protože Biden je opravdu takový.

